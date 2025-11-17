Konkurserna fortsatte uppåt under oktober månad. Med hela 17 procent. Det visar färsk statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.
Konkurserna skjuter i höjden i Stockholm
Det är tuffa tider för svenska företag. Det visar nya siffror från kreditupplysningsföretaget Syna. Uppgången var hela 17 procent för oktober månad jämfört med samma månad förra året. I rena siffror handlar det om 971 konkurser i Sverige under månaden. Förra året var det 825 stycken i oktober månad.
Stockholm har det jobbigt
Det var också en uppgång i september. Det betyder att läget har blivit tuffare menar bolaget. Kanske en tråkig trend. Samtidigt som man inte är förvånad. Hösten brukar vara tuffare för företaget.
Läs mer: Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser (Dagens PS)
”Utvecklingen i de tre storstadsregionerna, och ekonomiska motorerna, pekar åt olika håll”, skriver man i sin analys. I Stockholms län ökade konkurserna i oktober med hela 38 procent, medan ökningen i Skåne län stannade vid 2 procent. I Västra Götalands län var ökningen något större, upp 7 procent. De konkurser som inträffade i Stockholm drabbade minst 871 personer , skriver Syna i sin genomgång av siffrorna för månaden.
Höstarna är tuffa
”Efter en period med lägre konkurstryck under sommarmånaderna brukar antalet konkurser öka under hösten. Så har det varit historiskt, men utvecklingen är ändå oroande, säger Karl Stjerna, VD för kreditupplysningsföretaget Syna.
Han fortsätter:
”Ökningen i oktober är i paritet med hur det såg ut när konkurstrycket var som allra störst”.
Läs mer: 150 konkurser – ur en och samma bedrägerihärva (Realtid)
Under årets tio första månader ha konkurserna ökat med en procent i Sverige. Det handlar om sammanlagt 8 253 registrerade konkurser under året.
Trenden som Syna beskriver överensstämmer med vad Dagens PS har berättat om tidigare. Creditsafe visade också på en ökning med 17 procent i oktober i år jämfört med oktober 2024. Den största månadsökningen hittills i år.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
