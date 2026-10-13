Fönsterputsaren förstörde 20 rutor – kräver 118 000 kronor i ersättning

Oroande skrapljud och gnissel

Kvinnan som hade oturen att råka ut för händelsen har gjort en anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, uppger SVT och berättar att hon reagerade direkt när jobbet satte igång.

Hon hörde ”onormalt skrapande och gnisslande” när en av de anställda på städföretaget putsade fönstren.

Situationen visar på vikten av att städföretag har rätt kompetens samt försäkringar som täcker dylika olyckor när olyckan är framme. Till saken hör att kvinnan påtalade problemen för en arbetsledare på plats, men denne hade hörlurar på sig och tillbakavisade oron och menade att ljudet hon hörde var normalt.

Notan för nya rutor: 118 260 kronor

Summan som nu ligger på bordet uppgår till 118 260 kronor vilket motsvarar kostnaden för att köpa in och installera helt nya fönster.

Kvinnan, som varit i kontakt med ett glasmästeri, anser att städföretaget bär det fulla ansvaret för skadorna som uppstod under arbetets gång.

Städföretaget har avvisat ersättningskravet. Därför ligger nu ärendet hos ARN, som prövar tvister mellan konsumenter och företag.