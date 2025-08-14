Dagens PS
Dagensps.se
E-handel

Det nya knepet som gjorde Carla framgångsrikt

Vi får väl gratulera Carla till framgångarna. (Foto: Carla)
Vi får väl gratulera Carla till framgångarna. (Foto: Carla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Onlinehandlaren Carla, som specialiserat sig på att köpa och sälja begagnade elbilar och laddhybrider, har nått en milstolpe.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Efter en rekordmånad i juli rapporterar företaget nu sin första lönsamma period. Denna framgång indikerar att företagets affärsmodell, som fokuserar på digital försäljning och flexibla kundvillkor, är effektiv och skapar en stabil grund för fortsatt utveckling.

En annorlunda affärsmodell visar resultat

Många var skeptiska till Carlas idé att sälja begagnade elbilar helt online, med, vad de kallar det, flexibla villkor för kunderna. Företagets grundare, Patrik Illerstig, berättar att det fanns tvivel kring om det var möjligt att bygga en lönsam verksamhet med denna typ av affärsmodell.

Men nu har de lyckats bevisa motsatsen.

Köpa elbil på nätet med hemleverans verkar vara rätt sak att göra. (Foto: Alex Shuper For Unsplash+)
Köpa elbil på nätet med hemleverans verkar vara rätt sak att göra. (Foto: Alex Shuper For Unsplash+)

I juli nådde företaget sin första lönsamma månad på EBITDA-nivå, vilket markerar en viktig punkt i företagets historia. Denna framgång beror på en kombination av kundfokus och ständiga förbättringar av företagets processer, från prissättning till logistik.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Rekordförsäljning ger högre vinster

I juli nådde Carla en total försäljning på 179 miljoner svenska kronor, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med samma månad året innan. Denna rekordförsäljning har bidragit till att företagets tillväxt har fortsatt under året.

Hittills har försäljningen ökat med 50 procent, och vinsten har fördubblats jämfört med samma period förra året. Patrik Illerstig säger att teamet är mycket stolta över resultatet.

ANNONS

“Att vi nu har vår första lönsamma månad är en viktig milstolpe”, säger Illerstig.

Han tillägger att företaget nu siktar på att fortsätta vara lönsamma även i framtiden.

Större andel av marknaden och nöjda kunder

Den snabba tillväxten har lett till att Carla nu är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för begagnade elbilar.

Hittills i år har de sålt över 2000 bilar och är därmed den näst största aktören i branschen.

Några av de mest sålda bilmodellerna i juli var Tesla Model Y, Polestar 2 och Tesla Model 3.

Företaget har också lyckats hålla sina kunder nöjda, med ett betyg på 4,6 på Trustpilot och ett starkt resultat i Net Promoter Score.

Nu fortsätter Carla att fokusera på en lönsam tillväxt, samtidigt som de arbetar för att göra det enklare och mer tillgängligt för fler att äga en elbil.

ANNONS

Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen

Det svenska företaget Koenigsegg har återigen visat att de är i världsklass när det kommer till hastighet. De har slagit ett nyligen satt rekord och

Missa inte:

Mikael Wiehe har drabbats av Alzheimer. News 55

Fyllt 40? Expert: Så här påverkar du bäst din framtida pension. E55

Trump till storbankschefen: “Fokusera på att vara DJ”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CarlaElbilelbilarköpa bil
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS