Det nya knepet som gjorde Carla framgångsrikt

Rekordförsäljning ger högre vinster

I juli nådde Carla en total försäljning på 179 miljoner svenska kronor, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med samma månad året innan. Denna rekordförsäljning har bidragit till att företagets tillväxt har fortsatt under året.

Hittills har försäljningen ökat med 50 procent, och vinsten har fördubblats jämfört med samma period förra året. Patrik Illerstig säger att teamet är mycket stolta över resultatet.

“Att vi nu har vår första lönsamma månad är en viktig milstolpe”, säger Illerstig.

Han tillägger att företaget nu siktar på att fortsätta vara lönsamma även i framtiden.

Större andel av marknaden och nöjda kunder

Den snabba tillväxten har lett till att Carla nu är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för begagnade elbilar.

Hittills i år har de sålt över 2000 bilar och är därmed den näst största aktören i branschen.

Några av de mest sålda bilmodellerna i juli var Tesla Model Y, Polestar 2 och Tesla Model 3.

Företaget har också lyckats hålla sina kunder nöjda, med ett betyg på 4,6 på Trustpilot och ett starkt resultat i Net Promoter Score.

Nu fortsätter Carla att fokusera på en lönsam tillväxt, samtidigt som de arbetar för att göra det enklare och mer tillgängligt för fler att äga en elbil.

