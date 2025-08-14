Onlinehandlaren Carla, som specialiserat sig på att köpa och sälja begagnade elbilar och laddhybrider, har nått en milstolpe.
Det nya knepet som gjorde Carla framgångsrikt
Mest läst i kategorin
Miljardaffärer för svenska kosttillskott
Svenska MM Sports och Svenskt kosttillskott har båda köpts upp av utländska bolag i affärer som gör dem norska respektive belgiska. I ett svep har två betydande svenska bolag inom kosttillskott och träning köpts upp av utländska bolag. Det handlar om MM Sports och Svenskt kosttillskott. MM Sports köps upp av det norska e-handelsbolaget TFGC, …
Fler fuskar med returer – kostar miljarder
Returer har blivit en självklar del av e-handeln. Men i takt med att företag gjort det lätt att skicka tillbaka varor – utan frågor – har också en ny våg av bedrägerier vuxit fram. En ny amerikansk rapport från Appriss Retail och Deloitte visar att varor till ett värde av 685 miljarder dollar returnerades i …
Skiftet: Nu dras äldre svenskar till Kina
E-handeln växer återigen snabbt i Sverige. Nu ser man den högsta tillväxten sedan pandemin. Men bakom siffrorna döljer sig ett skifte. Svensk e-handel växte med 9 procent under första kvartalet 2025, enligt PostNords senaste E-barometer. Trots en skakig världsekonomi och hot om nya tullar ser man nu den starkaste ökningen sedan pandemiåret 2021. Särskilt stark …
Svensk cement tillbaka i domstolen
Miljö eller produktion? Nu ställs den klassiska frågan om svenskt cement igen. Tillståndet att bryta kalk på Gotland ska förnyas och myndigheterna är kritiska. För fyra år sedan riskerade Sverige en cementbrist sedan nuvarande Heidelberg Materials, dåvarande Cementa, lämnat in en ansökan med stora brister och sedan i juli 2021 fått nej på ansökan. Domstolen …
Visas plan – vill att AI ska sköta dina affärer
Ny teknik kan förändra hur vi handlar. En jätte inom betalningar utforskar nu möjligheterna med artificiell intelligens för framtidens shopping. Betalningsföretaget Visa har nyligen presenterat “Visa Intelligent Commerce”, ett initiativ som syftar till att integrera artificiell intelligens i processen för handel och betalningar. Genom detta öppnar Visa sitt nätverk för utvecklare av AI-agenter, med tanken …
Efter en rekordmånad i juli rapporterar företaget nu sin första lönsamma period. Denna framgång indikerar att företagets affärsmodell, som fokuserar på digital försäljning och flexibla kundvillkor, är effektiv och skapar en stabil grund för fortsatt utveckling.
En annorlunda affärsmodell visar resultat
Många var skeptiska till Carlas idé att sälja begagnade elbilar helt online, med, vad de kallar det, flexibla villkor för kunderna. Företagets grundare, Patrik Illerstig, berättar att det fanns tvivel kring om det var möjligt att bygga en lönsam verksamhet med denna typ av affärsmodell.
Men nu har de lyckats bevisa motsatsen.
I juli nådde företaget sin första lönsamma månad på EBITDA-nivå, vilket markerar en viktig punkt i företagets historia. Denna framgång beror på en kombination av kundfokus och ständiga förbättringar av företagets processer, från prissättning till logistik.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Rekordförsäljning ger högre vinster
I juli nådde Carla en total försäljning på 179 miljoner svenska kronor, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med samma månad året innan. Denna rekordförsäljning har bidragit till att företagets tillväxt har fortsatt under året.
Hittills har försäljningen ökat med 50 procent, och vinsten har fördubblats jämfört med samma period förra året. Patrik Illerstig säger att teamet är mycket stolta över resultatet.
“Att vi nu har vår första lönsamma månad är en viktig milstolpe”, säger Illerstig.
Han tillägger att företaget nu siktar på att fortsätta vara lönsamma även i framtiden.
Större andel av marknaden och nöjda kunder
Den snabba tillväxten har lett till att Carla nu är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för begagnade elbilar.
Hittills i år har de sålt över 2000 bilar och är därmed den näst största aktören i branschen.
Några av de mest sålda bilmodellerna i juli var Tesla Model Y, Polestar 2 och Tesla Model 3.
Företaget har också lyckats hålla sina kunder nöjda, med ett betyg på 4,6 på Trustpilot och ett starkt resultat i Net Promoter Score.
Nu fortsätter Carla att fokusera på en lönsam tillväxt, samtidigt som de arbetar för att göra det enklare och mer tillgängligt för fler att äga en elbil.
Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen
Det svenska företaget Koenigsegg har återigen visat att de är i världsklass när det kommer till hastighet. De har slagit ett nyligen satt rekord och
Missa inte:
Mikael Wiehe har drabbats av Alzheimer. News 55
Fyllt 40? Expert: Så här påverkar du bäst din framtida pension. E55
Trump till storbankschefen: “Fokusera på att vara DJ”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Sydamerikas mest avlägsna resmål – ingen mobiltäckning
Glöm mobilen, den funkar inte ändå. I Patagonia Azul, Sydamerikas mest avlägsna resmål, är det naturen som står i fokus oavsett. I Argentinas senaste miljöprojekt, Patagonia Azul som ligger längs Atlantens södra kust kommer besökare numera mötas av stora kolonier av sjölejon och pingviner, medan valar har blivit en vanlig syn i havet. Djurarter som …
Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige
Den två veckor långa värmeböljan som i juli drabbade Norge, Sverige och Finland var både ovanlig och historiskt varm. Nu visar en ny analys att klimatförändringarna gjorde den tio gånger mer sannolik.? Haparanda och Jokkmokk upplevde i somras sina längsta värmeböljor på över 100 år, konstaterar SMHI.? I Haparanda var dagstemperaturen över 25 grader i …
Scania: Därför är Kina bättre än EU
I oktober öppnar Scania sin fabrik i kinesiska Rugao. Nu talar Scania-chefen ut om satsningen och fördelarna med Kina framför EU. I ett tufft läge för Scania och ägaren Traton (börskurs Traton) redovisade Scania en vinst andra kvartalet som var 40 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol. Nu står mycket av hoppet till den …
Mäklarnas råd: Så ska du renovera för att höja priset
Stora renoveringar inför en försäljning kan bli en dyr affär – och långt ifrån alltid ge pengarna tillbaka.? En ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling visar att 61 procent av mäklarna rekommenderar att fräscha upp ytskikten inför en bostadsförsäljning. Endast 14 procent tycker att man bör lägga pengar på köket, och 13 procent på badrummet. “Nej, …
Det nya knepet som gjorde Carla framgångsrikt
Onlinehandlaren Carla, som specialiserat sig på att köpa och sälja begagnade elbilar och laddhybrider, har nått en milstolpe. Efter en rekordmånad i juli rapporterar företaget nu sin första lönsamma period. Denna framgång indikerar att företagets affärsmodell, som fokuserar på digital försäljning och flexibla kundvillkor, är effektiv och skapar en stabil grund för fortsatt utveckling. En …