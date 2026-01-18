Med rötter i Silicon Valley har svenske entreprenören Alfred Wahlforss skapat ett AI-företag som nu värderas till flera miljarder.
Svensk AI-grundare bygger miljardbolag – anställer globalt
Mest läst i kategorin
Amazons svar på Europas hot – ett eget moln
Europa försöker ta tillbaka molnet från USA. Det har man nu kommit ett steg närmare – tack vare en amerikansk gigant. USA:s president Donald Trump har återigen väckt starka reaktioner i Europa efter att ha öppnat för militära åtgärder för att kunna annektera Grönland. Mot denna bakgrund har frågan om digital suveränitet fått ny aktualitet …
AI nästa steg: Direkt in i huvudet
Ett nytt bolag med band till OpenAI väcker intresse i Silicon Valley och pekar mot nästa steg i mötet mellan människa och teknik. OpenAI har gått in med en betydande investering i Merge Labs, en hjärndatorgränssnitts-startup grundad av OpenAI-VD:n Sam Altman. Företaget presenterade sig själv nyligen som ett forskningslaboratorium med målet att förena mänsklig biologi …
Succéappen i Kina – bevisa att du inte är död
Många kineser lever ensamma och den trenden ser ut att fortsätta. Det har fått konsekvenser som vissa anser vara något morbida. En app som i vardagligt tal kallas ”Are You Dead?” har blivit den mest nedladdade betalappen i Apples kinesiska appbutik. Framgången speglar växande sociala och demografiska spänningar i Kina, menar experter. Allt fler människor …
Meta tappar ytterligare en AI-chef
Meta försöker med alla medel komma ikapp i AI-racet. Nu lämnar dock ytterligare en högt uppsatt AI-chef företaget. Airbnb, plattformen som har fått enorm påverkan på hotellbranschen, har rekryterat en ny teknikchef. Det handlar Ahmad Al-Dahle, tidigare ansvarig för generativ artificiell intelligens på Meta Platforms, skriver CNBC. Utnämningen offentliggjordes på onsdagen av Airbnbs vd Brian …
Vanligt med AI i företag men strategi saknas
Hälften, 51 procent av företagen i Finland som sysselsätter minst tio personer, använder AI men endast ett fåtal har en strategi för den nya tekniken. Enligt en undersökning som Arbetshälsoinstitutet gjort och som refereras av TT har bara 17 procent av företagen en AI-strategi. Av de finska företagen som använder artificiell intelligens är tekniken koncentrerad …
I en tid då många AI-företag kämpar med trovärdighet och affärsmodeller har Listen Labs seglat upp som ett av de mest uppmärksammade svenska teknikföretagen utomlands.
Grundaren Alfred Wahlforss, med erfarenhet från Silicon Valley, har byggt företaget kring en AI-plattform som genomför kundintervjuer och marknadsundersökningar med precision och effektivitet.
Den teknik som Listen Labs utvecklat har visat sig ge mer ärliga och användbara svar än traditionella metoder. Det skriver svd.
AI som intervjuare
AI-lösningen är konstruerad för att imitera mänskliga intervjuare men med fördelen av kontinuerlig drift och datadriven analys.
I praktiken innebär det att mjukvaran kan ställa följdfrågor, analysera tonfall och strukturera svar på ett sätt som ger företagens marknadsavdelningar betydligt djupare insikter.
Branschen har reagerat positivt. Flera bolag ser tekniken som ett verktyg för att effektivisera kunddialog, samtidigt som man undviker de subjektiva fördomar som kan uppstå i mänskliga intervjuer.
Denna nyvunna objektivitet har bidragit till att Listen Labs snabbt fått fotfäste på en konkurrensutsatt marknad.
Läs mer: AI nästa steg: Direkt in i huvudet – Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Global expansion och rekrytering
För att möta efterfrågan expanderar företaget nu kraftigt.
Listen Labs anställer ingenjörer och AI-specialister globalt, med kontor och team i flera teknikhubbar runt om i världen.
Tillväxtstrategin har inte bara en teknisk dimension utan syftar även till att bygga en diversifierad arbetsstyrka som kan driva innovation i olika kulturella och affärsmässiga sammanhang.
Rekryteringsbeslutet speglar en trend inom tech-sektorn där internationell talang ses som en avgörande faktor för framgång.
Genom att locka till sig toppkompetens från flera länder stärker bolaget inte bara sin produktutveckling utan också sin konkurrenskraft på den globala marknaden.
Listen Labs har nyligen stärkt sin finansiella ställning ytterligare genom att ta in 69 miljoner dollar i ny finansiering, vilket innebär att bolaget nu värderas till omkring 500 miljoner dollar.
Investeringen kommer från ledande riskkapitalbolag och är ett tydligt kvitto på att marknaden ser stor potential i AI-plattformar som automatiserar kundintervjuer och insiktsinsamling. Det skriver Venturebeat.
En bransch i förändring
Lyckade AI-företag har ofta en kombination av teknisk spetskompetens, strategiska partnerskap och förmåga att adressera verkliga affärsproblem.
Listen Labs tycks ha funnit en mix som marknaden uppskattar.
Bolaget har redan nått en värdering i miljardklassen, ett bevis på investerarnas förtroende för både produkt och ledning.
Wahlforss ledarskap och vision har spelat en central roll.
Genom att fokusera på den praktiska nyttan av AI snarare än ren teoretisk prestanda har han positionerat sitt bolag i framkant.
För den som följer AI-utvecklingen är detta ett av de mest intressanta svenska teknikberättelserna just nu.
Missa inte:
Vanligt med AI i företag men strategi saknas – Dagens PS
Här är vad Spotify själva säger om AI, fusk och musikspam – Dagens PS
Senaste nytt
Listan: Så slår Trumps tullhot mot Sverige
USA är Sveriges största exportmarknad. Samtidigt är sårbarheten begränsad. Så här slår Trumps nya tullhot mot Sverige. USA har länge varit en viktig exportmarknad för svenska varor och tjänster. Betydelsen har ökat de senaste åren, konstaterar Riksbanken. Exporten av varor till USA har ökat kraftigt det senaste decenniet. I siffor har den gått från att …
Viggos dagbok: flyg, fiktion och Farsta
Viggos dagbok vecka 3 rör sig mellan radhus i söderort, äggkaka i Malmö, SAS-ledning över polcirkeln och litterära grubblerier om vad som egentligen får sägas i en bok. Det handlar om arbete, resor, relationer – och den eviga kampen mellan disciplin och lust. Det här är en personlig dagbok och åsikterna som framkommer är skribentens …
Omdömet om Trump: "Inte vid sina sinnens fulla bruk"
De strafftullar Donald Trump vill införa mot de som stöttar Grönland visar att han inte är vid sina sinnens fulla bruk, menar en chefsekonom. Reaktionerna är kraftiga mot den amerikanske regenten Donald Trumps tilltag att hota de länder som stöttar Grönland med strafftullar. För Harald Magnus Andreassen, chefsekonom på SB1 Markets, är hoten det slutgiltiga …
Svensk AI-grundare bygger miljardbolag – anställer globalt
Med rötter i Silicon Valley har svenske entreprenören Alfred Wahlforss skapat ett AI-företag som nu värderas till flera miljarder. I en tid då många AI-företag kämpar med trovärdighet och affärsmodeller har Listen Labs seglat upp som ett av de mest uppmärksammade svenska teknikföretagen utomlands. Grundaren Alfred Wahlforss, med erfarenhet från Silicon Valley, har byggt företaget …
Toppdemokrat: Vi ska försöka stoppa Trump
”Senatens demokrater kommer att lägga fram ett lagförslag för att blockera dessa tullar innan de orsakar ytterligare skada på den amerikanska ekonomin och våra allierade i Europa”, säger Schumer i ett uttalande, enligt The Hill. Minoritetsledaren i den amerikanska senaten, demokraten Chuck Schumer, uppger att hans parti kommer att försöka blockera de tullar som USA:s …