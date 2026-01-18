Svensk AI-grundare bygger miljardbolag – anställer globalt

I en tid då många AI-företag kämpar med trovärdighet och affärsmodeller har Listen Labs seglat upp som ett av de mest uppmärksammade svenska teknikföretagen utomlands.

Grundaren Alfred Wahlforss, med erfarenhet från Silicon Valley, har byggt företaget kring en AI-plattform som genomför kundintervjuer och marknadsundersökningar med precision och effektivitet.

Den teknik som Listen Labs utvecklat har visat sig ge mer ärliga och användbara svar än traditionella metoder. Det skriver svd.

AI som intervjuare

AI-lösningen är konstruerad för att imitera mänskliga intervjuare men med fördelen av kontinuerlig drift och datadriven analys.

I praktiken innebär det att mjukvaran kan ställa följdfrågor, analysera tonfall och strukturera svar på ett sätt som ger företagens marknadsavdelningar betydligt djupare insikter.

Branschen har reagerat positivt. Flera bolag ser tekniken som ett verktyg för att effektivisera kunddialog, samtidigt som man undviker de subjektiva fördomar som kan uppstå i mänskliga intervjuer.

Denna nyvunna objektivitet har bidragit till att Listen Labs snabbt fått fotfäste på en konkurrensutsatt marknad.

