Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Svensk AI-grundare bygger miljardbolag – anställer globalt

ingenjörer
Bolaget växer snabbt, genomför kundintervjuer med hjälp av artificiell intelligens och lockar teknisk kompetens från hela världen. Foto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Med rötter i Silicon Valley har svenske entreprenören Alfred Wahlforss skapat ett AI-företag som nu värderas till flera miljarder.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I en tid då många AI-företag kämpar med trovärdighet och affärsmodeller har Listen Labs seglat upp som ett av de mest uppmärksammade svenska teknikföretagen utomlands.

Grundaren Alfred Wahlforss, med erfarenhet från Silicon Valley, har byggt företaget kring en AI-plattform som genomför kundintervjuer och marknadsundersökningar med precision och effektivitet.

Den teknik som Listen Labs utvecklat har visat sig ge mer ärliga och användbara svar än traditionella metoder. Det skriver svd.

AI som intervjuare

AI-lösningen är konstruerad för att imitera mänskliga intervjuare men med fördelen av kontinuerlig drift och datadriven analys.

I praktiken innebär det att mjukvaran kan ställa följdfrågor, analysera tonfall och strukturera svar på ett sätt som ger företagens marknadsavdelningar betydligt djupare insikter.

Branschen har reagerat positivt. Flera bolag ser tekniken som ett verktyg för att effektivisera kunddialog, samtidigt som man undviker de subjektiva fördomar som kan uppstå i mänskliga intervjuer.

Denna nyvunna objektivitet har bidragit till att Listen Labs snabbt fått fotfäste på en konkurrensutsatt marknad.

Läs mer: AI nästa steg: Direkt in i huvudet – Dagens PS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Global expansion och rekrytering

För att möta efterfrågan expanderar företaget nu kraftigt.

Listen Labs anställer ingenjörer och AI-specialister globalt, med kontor och team i flera teknikhubbar runt om i världen.

Tillväxtstrategin har inte bara en teknisk dimension utan syftar även till att bygga en diversifierad arbetsstyrka som kan driva innovation i olika kulturella och affärsmässiga sammanhang.

Rekryteringsbeslutet speglar en trend inom tech-sektorn där internationell talang ses som en avgörande faktor för framgång.

Genom att locka till sig toppkompetens från flera länder stärker bolaget inte bara sin produktutveckling utan också sin konkurrenskraft på den globala marknaden.

Listen Labs har nyligen stärkt sin finansiella ställning ytterligare genom att ta in 69 miljoner dollar i ny finansiering, vilket innebär att bolaget nu värderas till omkring 500 miljoner dollar.

Investeringen kommer från ledande riskkapitalbolag och är ett tydligt kvitto på att marknaden ser stor potential i AI-plattformar som automatiserar kundintervjuer och insiktsinsamling. Det skriver Venturebeat.

En bransch i förändring

ANNONS

Lyckade AI-företag har ofta en kombination av teknisk spetskompetens, strategiska partnerskap och förmåga att adressera verkliga affärsproblem.

Listen Labs tycks ha funnit en mix som marknaden uppskattar.

Bolaget har redan nått en värdering i miljardklassen, ett bevis på investerarnas förtroende för både produkt och ledning.

Wahlforss ledarskap och vision har spelat en central roll.

Genom att fokusera på den praktiska nyttan av AI snarare än ren teoretisk prestanda har han positionerat sitt bolag i framkant.

För den som följer AI-utvecklingen är detta ett av de mest intressanta svenska teknikberättelserna just nu.

Missa inte:

Vanligt med AI i företag men strategi saknas – Dagens PS

Här är vad Spotify själva säger om AI, fusk och musikspam – Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIGrundareIngenjörermiljarder
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS