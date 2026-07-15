Framtidens iPhone kan komma med eget AI

Bättre batteritid, eller?

Om mer av AI-användningen skedde lokalt skulle det kunna påverka batteritiden på ett positivt sätt. Men här är forskarna rejält oense.

Phil Solis, som leder forskningen kring processorer för mobiler och datorer på analysföretaget IDC, pekar på att mindre minnesanvändning inte automatiskt betyder längre batteritid.

En mer självständig AI kan ändå dra mycket ström, genom att ständigt scanna av vad som pågår. Idag aktiveras t.ex Siri bara när vi säger till.

Kompakt AI

PrismML är en startup som vuxit fram på Kaliforniska Caltech-universitetet. Vad man har lyckats med är att komprimera stora AI-modeller så de ryms på mindre ytor.

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Man har till exempel tagit en AI-modell på 27 miljarder parametrar, normalt runt 54 gigabyte stor, och packat ner den till under 4 gigabyte.

Det gör att hela modellen får plats och kan köras direkt på en iPhone 15 eller nyare, helt utan uppkoppling till molnet.

Mindre minne, snabbare svar

Enligt PrismML:s vd Babak Hassibi använder tekniken 10–15 gånger mindre minne, svarar 6–8 gånger snabbare och drar 3–6 gånger mindre energi än vanliga AI-modeller.

Priset är en liten försämring i precision, främst när det gäller att komma ihåg fakta. Förmågor som resonemang och matte påverkas mindre.

Nyheten kommer bara en dag efter att Apple öppnat en betaversion av iOS 27.

Den innehåll en efterlängtad uppdatering av Siri, som ska göra assistenten mer konkurrenskraftig mot exempelvis OpenAI och Anthropic.

Vad händer i verkligheten?

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Analytiker varnar för att inte dra för stora växlar än.

Tarun Pathak på Counterpoint Research menar att det verkliga testet blir när tekniken möter miljontals användare, olika telefonmodeller och verklig vardagsanvändning.

Andra experter pekar på att batteriförbrukningen kan bli en flaskhals om AI:n ska köras kontinuerligt i bakgrunden.

Tyst från Apple

Som vanligt i såna här sammanhang är Apple inte så pratsamma. De har ännu inte kommenterat samtalen.

Och det innebär i sin tur att vi inte riktigt vet när den här utvecklingen rent konkret kan bli en del av Apples operativsystem, iOS.

Det beror bland annat på om detta är ett begränsat samarbete eller en licens. Eller om det till och med handlar om ett uppköp av PrismML.