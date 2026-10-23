AI kan skriva både tal och artiklar på några sekunder. Ändå är en av branschens största aktörer beredd att betala över tre miljoner kronor om året för en mänsklig skribent. Men det finns förstås en och annan hake.
AI-jätten söker skribent – erbjuder 3,4 miljoner i lön
Det verkar finnas vissa saker som AI-jättarna fortfarande föredrar att låta människor sköta. Att skriva, till exempel.
Nu söker nämligen Anthropic, företaget bakom AI-tjänsten Claude, en (välbetald) skribent till sin ledning.
Enligt jobbannonsen erbjuder företaget en lön på mellan 295 000 och 345 000 dollar om året. Det motsvarar cirka 2,9 till 3,4 miljoner kronor och kan exempelvis jämföras med den svenska snittlönen på cirka 514 800 kronor om året.
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Finns ett gäng krav
Tjänsten heter Executive Communications Writer och går ut på att hjälpa Anthropics högsta chefer att kommunicera med omvärlden.
Du ska bland annat skriva tal, förbereda ledningen inför viktiga framträdanden och hjälpa företaget att hantera kommunikationen när stora nyheter briserar.
Kraven på den blivande medarbetaren är dock höga.
Anthropic vill ha någon med minst åtta års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, gärna från ett företag där tempot är högt.
Du behöver också kunna sätta dig in i avancerad teknik, förstå ”komplicerade frågor” och göra ”kloka bedömningar under press”.
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AI kan skriva – men vad är texten värd?
Att just ett AI-bolag söker en mänsklig skribent kan förstås tyckas lite ironiskt.
Men enligt Ann Handley, innehållschef på MarketingProfs och författare till boken Everybody Writes, säger rekryteringen något om hur skrivyrket håller på att förändras.
”När snabbhet blir billig blir gott omdöme desto mer värdefullt”, säger hon till Business Insider.
Hon menar att skickliga skribenter behöver kunna hjälpa företagsledare att utveckla sina idéer och avgöra vilka budskap som faktiskt är värda att föra fram.
Joseph Braue, chefredaktör på Content Marketing Partners, är inne på samma spår. Han menar att en skicklig skribent också måste kunna ifrågasätta chefernas idéer och påståenden.
Det är en uppgift som kräver självständigt omdöme, något som, enligt experterna, fortfarande ger mänskliga skribenter ett övertag gentemot AI.
Här kan du söka jobbet
Om årslönen lockar finns det, förstås, ett och annat praktiskt hinder för svenska sökande.
Jobbet är placerat i San Francisco eller New York och Anthropic förväntar sig att medarbetarna tillbringar minst 25 procent av arbetstiden på något av företagets kontor.
Företaget kan däremot hjälpa internationella sökande med arbetsvisum, även om det inte kan garantera att alla får ett.
Dessutom behöver du inte uppfylla precis vartenda krav för att skicka in en ansökan, förklarar Anthropic.
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