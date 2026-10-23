AI-jätten söker skribent – erbjuder 3,4 miljoner i lön

AI kan skriva – men vad är texten värd?

Att just ett AI-bolag söker en mänsklig skribent kan förstås tyckas lite ironiskt.

Men enligt Ann Handley, innehållschef på MarketingProfs och författare till boken Everybody Writes, säger rekryteringen något om hur skrivyrket håller på att förändras.

”När snabbhet blir billig blir gott omdöme desto mer värdefullt”, säger hon till Business Insider.

Hon menar att skickliga skribenter behöver kunna hjälpa företagsledare att utveckla sina idéer och avgöra vilka budskap som faktiskt är värda att föra fram.

Joseph Braue, chefredaktör på Content Marketing Partners, är inne på samma spår. Han menar att en skicklig skribent också måste kunna ifrågasätta chefernas idéer och påståenden.

Det är en uppgift som kräver självständigt omdöme, något som, enligt experterna, fortfarande ger mänskliga skribenter ett övertag gentemot AI.

Här kan du söka jobbet

Om årslönen lockar finns det, förstås, ett och annat praktiskt hinder för svenska sökande.

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Jobbet är placerat i San Francisco eller New York och Anthropic förväntar sig att medarbetarna tillbringar minst 25 procent av arbetstiden på något av företagets kontor.

Företaget kan däremot hjälpa internationella sökande med arbetsvisum, även om det inte kan garantera att alla får ett.

Dessutom behöver du inte uppfylla precis vartenda krav för att skicka in en ansökan, förklarar Anthropic.

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