Jättefonderna sjunker genom sämre resultat

Här är spararnas hetaste Sverigefonder just nu

Spana in listan över de mest köpta Sverigefonderna under gårdagsdygnet. Sajten Placera har sammanställt listan över de tio Sverigefonder som går hem just nu hos svenska sparare. En indexfond toppar listan, Avanza Zero, och den uppges ha klättrat 23 procent på tre år. Dock, och mer anmärkningsvärt, är att samma fond tappat 10 procent på …