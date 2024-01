Småsparare får vänta när Desenio börsnoteras

Noteringen av e-handlaren Desenio väntas ske till en värdering på minst 11 miljarder kronor. Småsparare får dock vänta med att investera i tillväxtraketen. Desenio meddelade i dag, måndag, att bolaget siktar på en notering på First North under årets första kvartal. Värdet på Desenio har ökat med 4 000 procent under de senaste fem åren …