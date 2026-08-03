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Ödesvecka för SpaceX – ska nedgången fortsätta?

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Elon Musk har inte fått den utvecklingen på SpaceX-aktien som han hoppats på. (Foto: Michel Euler/AP/TT).

Inte sedan Facebook börsnoterades har en lika upphaussad börsnotering följts av en lika stor nedgång. Nu väntar investerare spänt på SpaceX-rapporten.

SpaceX står inför sin första kvartalsrapport som börsnoterat bolag på tisdag kväll efter en turbulent inledning på aktiemarknaden.

Sedan börsnoteringen i juni har aktien fallit med över 50 procent från sin högsta nivå.

Det motsvarar ett börsvärde som minskat med mer än 500 miljarder dollar.

Ingen översvallande reaktion

Utvecklingen har blivit en besvikelse för många investerare som såg Elon Musks rymdbolag som ett av årets mest efterlängtade börsintroduktioner, skriver CNBC.

Nedgången beskrivs som den största för ett teknikbolag sedan Facebooks svaga börsdebut 2012.

Rapporten kommer bara två veckor efter att Teslas kvartalsrapport möttes av ett svalt mottagande på Wall Street.

Investerarna reagerade då bland annat på stigande kostnader, negativt kassaflöde och osäkerhet kring utrullningen av bolagets robotaxitjänst.

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Har en hög skuldsättning

För SpaceX är värderingen i hög grad kopplad till förväntningar om framtida tillväxt snarare än dagens finansiella resultat.

Bolaget värderas till omkring 1,4 biljoner dollar trots att verksamheten fortfarande förbrukar stora mängder kapital och har en hög skuldsättning i förhållande till sin kassa.

Ett viktigt frågetecken är också att de första spärrarna för tidiga investerares aktieförsäljningar snart löper ut, vilket kan leda till ett ökat utbud av aktier på marknaden och ytterligare press på kursen.

Analytiker pekar samtidigt ut raketen Starship som den enskilt viktigaste faktorn för bolagets långsiktiga värde.

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Tittar noga på AI-satsningar

Den nya återanvändbara raketen ska kunna sänka uppskjutningskostnaderna kraftigt och möjliggöra en snabb utbyggnad av satellitnätverket Starlink, som i dag är SpaceX enda lönsamma verksamhet.

Vid den senaste provflygningen i slutet av juli genomfördes uppskjutningen enligt plan, men återlandningen av raketens första steg blev inte helt lyckad efter problem med motorerna inför landningen.

Investerarna väntas även fokusera på SpaceX satsningar inom artificiell intelligens. Efter sammanslagningen med xAI utvecklar bolaget både egna AI-tjänster och datacenterkapacitet.

Företaget har dessutom tecknat flera stora avtal om uthyrning av beräkningskraft till andra AI-bolag, vilket väntas bli en viktig ny intäktskälla.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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