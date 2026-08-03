Ödesvecka för SpaceX – ska nedgången fortsätta?

Har en hög skuldsättning

För SpaceX är värderingen i hög grad kopplad till förväntningar om framtida tillväxt snarare än dagens finansiella resultat.

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Bolaget värderas till omkring 1,4 biljoner dollar trots att verksamheten fortfarande förbrukar stora mängder kapital och har en hög skuldsättning i förhållande till sin kassa.

Ett viktigt frågetecken är också att de första spärrarna för tidiga investerares aktieförsäljningar snart löper ut, vilket kan leda till ett ökat utbud av aktier på marknaden och ytterligare press på kursen.

Analytiker pekar samtidigt ut raketen Starship som den enskilt viktigaste faktorn för bolagets långsiktiga värde.

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Tittar noga på AI-satsningar

Den nya återanvändbara raketen ska kunna sänka uppskjutningskostnaderna kraftigt och möjliggöra en snabb utbyggnad av satellitnätverket Starlink, som i dag är SpaceX enda lönsamma verksamhet.

Vid den senaste provflygningen i slutet av juli genomfördes uppskjutningen enligt plan, men återlandningen av raketens första steg blev inte helt lyckad efter problem med motorerna inför landningen.

Investerarna väntas även fokusera på SpaceX satsningar inom artificiell intelligens. Efter sammanslagningen med xAI utvecklar bolaget både egna AI-tjänster och datacenterkapacitet.

Företaget har dessutom tecknat flera stora avtal om uthyrning av beräkningskraft till andra AI-bolag, vilket väntas bli en viktig ny intäktskälla.

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