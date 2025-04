Flykt från kronan – marknaden tvivlar på Sverige

Hit men inte längre. Det oroliga marknadsklimat som präglade början av året gynnade kronan – och i mitten på förra veckan ökade den svenska valutan snabbt igen. Nu har intresset för vår valuta svalnat.

Den svenska kronan har seglat upp som en av årets stora vinnare på valutamarknaden. Valutan har återhämtat sig från den absoluta bottennivå som plågade Sverige kring årsskiftet. Men segertåget har tvärnitat.

Handelskriget har “dämpat riskaptiten” på valutamarknaden och investerare söker skydd i större valutor när rädslan för en global recession plågar marknader från öst till väst och från aktier till råvaror.

Tvära kast på en skakig valutamarknad. En dollar kostade så lite som 9 kronor och 64 öre i mitten av förra veckan. Nu faller kronan och dollarn är tillbaka på 10 kronor och 6 öre. (Bild: Google)

För skakigt för kronan

SEB:s valutastrateg Amanda Sundström sa nyligen att kronans styrkebesked bara blir långvarigt om den svenska ekonomin levererar på de höga förväntningarna. Sverige har pekats ut som en tänkbar vinnare framöver, men vad som sett ut att vara en väl positionerad industri och goda statsfinanser.

Men det extrema marknadsläget har redan fått vår valuta på fall igen. Tvivel på den svenska återhämtningen i kombination med den sänkta riskaptiten ger ett svagare case för Sverige och därmed även för kronan.

Prat om sänkta styrräntor och en sval statsobligationsmarknad pressar ner kronan igen – och ger framför allt en rejält dyrare euro som redan är tillbaka över 11 kronor efter en tid runt 10 kronor och 80 öre.

Kronan faller med räntorna på svenska statsobligationer och förväntningarna på Sverige. (Bild: Avanza)

Fastnar runt 10 och 11

Under flera års tid har den svenska kronan tenderat att fastna på dagens nivåer. Ibland faller den lägre, men sällan är den starkare än så. En euro kostar sällan under 11 och en dollar har bara kostat under 10 kronor ett par gånger i år.

Även denna gång retirerar kronan tillbaka till den här historiskt svaga nivån mot dollarn och euron. Den betydande och långvariga stärkningen lyser fortfarande med sin frånvaro.

