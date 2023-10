Amerikansk storbank ratar Riksbankens besked om kronan

Börs & Finans

Rubeln faller under symbolisk tröskel

Den ryska valutan rubeln har under tisdagen fallit under en symbolisk gräns mot dollarn, uppger CNBC. Tidigt i morse sjönk rubeln till under 100 och även om den ryska valutan senare återhämtade sig något skvalpade den fortfarande under den symboliska tröskeln mot dollarn. Bakgrunden till rubelns försvagning uppges vara utflöden av utländsk valuta och en …