USA: Cyberattacken ställde till bankkaos

Dagens PS rapporterade med hänvisning till både Financial Times och India Times om ransomeware-attacken förra veckan mot Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, och omfattningen av den är ännu inte helt utredd.

Läs mer: Hackerattack mot Kinabank skakar USA Dagens PS

Men enligt källor till nyhetsbyrån Reuters orsakades hackerattacken mot bankbjässens enhet i USA bland annat ett strömavbrott, vilket fick bankens e-post att sluta fungera.

Anställda var tvungna att byta till Google Mail.

Tvingades pytsa in 9 miljarder dollar

Kinesiska ICBC:s amerikanska enhet -–ICBC Financial Services i New York – tvingades ta hjälp av sitt moderbolag och göra en kapitalinjektion på 9 miljarder dollar i BNY Mellon, ett hisnande summa pengar och dessutom ett belopp som uppges vara större än vad som finns i nettokapital.

Syftet med det ovan nämnda är att det ska finnas resurser tillgängliga om fordringar snabbt behöver tillgodoses, och det var bråttom att lösa kontant-transaktionen, samtidigt som de affärer som genomfördes fick ske manuellt.

Nyhetsbyrån förklarar att det som hänt är en “väckarklocka” för den amerikanska finanssektorn, det “väcker viss oro över motståndskraften hos finansmarknaden på 26 biljoner dollar”, heter det.

Under fredagen var beskedet från Industrial and Commercial Bank of China att den tagit hjälp av MoxFive, ett säkerhetsföretag, för att säkra systemen och återuppta normal affärsverksamhet, en process som inte väntades vara klar förrän i dag, måndag.