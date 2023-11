Hackerattack mot Kinabank skakar USA

Enligt den drabbade kinesiska storbanken Industrial and Commercial Bank of China påverkar cyberattacken vissa amerikanska ränte- och aktietransaktioner, vilket tvingar kunder att omdirigera sina affärer, skriver Financial Times.

Bland annat ska hackerattacken ha påverkat flera börshandlare och banker, men även hedgefonder och kapitalförvaltare.

Källor till FT uppger även att den fått viss effekt på likviditeten på finansmarknaden.

Källor: Hackarna kräver lösensumma

Enligt initiala uppgifter från personer med insyn i saken uppgav Securities Industry and Financial Markets Association att den kinesiska bankjätten i USA har blivit föremål för en ransomware-programvara, som slår ut datorsystemet och är låst till dess att en lösensumma är betald.

Det går till så att filerna på offrens datorer krypteras och hackarna kräver sedan betalt för att låsa upp filerna.

ICBC meddelade på torsdagen på sin hemsida att den utsatts för just en ransomware-attack men att banken kopplat bort och isolerat drabbade system.

FT berättar att USA:s finandepartement kommenterat bank-attacken och att man följer utvecklingen i likhet med federala tillsynsmyndigheter.