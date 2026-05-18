Tyska Commerzbank nobbar italienskt miljardbud

Den tyska banken är öppen för fortsatta samtal om Unicredit sockrar sitt erbjudande och presenterar en strategi för sammanslagningen som bygger på Commerzbanks styrkor.

Unicredit är Commerzbanks största aktieägare och lade i början av maj ett bud på den tyska banken.

Budet värderas till ungefär 37 miljarder euro baserat på fredagens stängningskurs. Commerzbanks börsvärde låg då på omkring 39 miljarder euro, enligt Bloomberg.