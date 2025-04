Trump skjuter upp Tiktoks deadline i USA – igen

Råvaror

Oljepriset faller djupare – 16 procent på tre dagar

Oljepriset rasar i en historisk takt och Nordsjöoljan har snabbt gått från 75 dollar per fat till under 63 dollar per fat. Bakom raset finns både en risk för en djup recession som påverkar efterfrågan, ökad produktion från OPEC+ och direkt påverkan från tullar mellan USA och Kina – världens största oljekonsumenter. För länder som …