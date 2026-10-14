Toppchefer kan få miljardbonusar – amerikanerna fortsätter låna

AI-förvärven ska lyfta Proport – nu är emissionen öppen

Som Dagens PS tidigare har rapporterat drivs utvecklingen av en återhämtning på marknaden för företagsaffärer, hög handelsaktivitet och fler börsnoteringar. Även utlåningen har bidragit till uppgången.

Om utvecklingen håller i sig kan branschens samlade vinster överstiga 90 miljarder dollar för helåret.

Bonusregn över Goldman Sachs

Den starka utvecklingen märks också i ersättningarna till bankernas ledningar.

Omkring 20 höga chefer på Goldman Sachs väntas dela på särskilda aktiebaserade ersättningar värda mer än 500 miljoner dollar – motsvarande cirka 4,7 miljarder kronor.

Vd:n David Solomon väntas få aktier värda över 100 miljoner dollar, omkring 940 miljoner kronor. Även bankens operativa chef John Waldron hör till de största mottagarna.

Ersättningarna kommer från ett incitamentsprogram som infördes 2021. Det slutliga värdet beror på bankens aktiekursutveckling och prestation jämfört med konkurrenterna under en femårsperiod.