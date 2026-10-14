Amerikanerna fortsätter att spendera och låna. Det ger Wall Streets banker ett rejält lyft – och nu väntar en bonusfest där toppchefer på Goldman Sachs kan få dela på motsvarande 4,7 miljarder kronor.
Toppchefer kan få miljardbonusar – amerikanerna fortsätter låna
Wall Streets finansbolag går mot ett nya vinstrekord.
Den amerikanska värdepappersbranschen redovisade vinster på 45,9 miljarder dollar under första halvåret 2026 – en ökning med drygt 51 procent jämfört med samma period i fjol, enligt Reuters.
Som Dagens PS tidigare har rapporterat drivs utvecklingen av en återhämtning på marknaden för företagsaffärer, hög handelsaktivitet och fler börsnoteringar. Även utlåningen har bidragit till uppgången.
Om utvecklingen håller i sig kan branschens samlade vinster överstiga 90 miljarder dollar för helåret.
Bonusregn över Goldman Sachs
Den starka utvecklingen märks också i ersättningarna till bankernas ledningar.
Omkring 20 höga chefer på Goldman Sachs väntas dela på särskilda aktiebaserade ersättningar värda mer än 500 miljoner dollar – motsvarande cirka 4,7 miljarder kronor.
Vd:n David Solomon väntas få aktier värda över 100 miljoner dollar, omkring 940 miljoner kronor. Även bankens operativa chef John Waldron hör till de största mottagarna.
Ersättningarna kommer från ett incitamentsprogram som infördes 2021. Det slutliga värdet beror på bankens aktiekursutveckling och prestation jämfört med konkurrenterna under en femårsperiod.
Kreditfesten kan få en baksida
En viktig förklaring till bankernas starka resultat är att den amerikanska ekonomin fortsätter att visa motståndskraft. Hushållen håller uppe konsumtionen och lånetillväxten bidrar till bankernas intäkter.
Men utvecklingen innebär också risker.
Enligt Federal Reserve Bank of New York uppgick amerikanernas samlade skulder till 18 800 miljarder dollar under andra kvartalet 2026. Kreditkortsskulderna hade stigit till 1 263 miljarder dollar.
Om inflationen biter sig fast och räntorna förblir höga kan hushållens betalningsförmåga försämras. Det riskerar att leda till ökade kreditförluster och pressa bankernas lönsamhet.
Även investmentbankernas intäkter är känsliga för marknadsläget.
En kraftig börsnedgång eller en inbromsning i företagens affärer kan snabbt minska efterfrågan på rådgivning och kapitalanskaffning.
JPMorgan rapporterar nu i oktober att intäkterna från investmentbankverksamhet minskade med 8 procent jämfört med föregående kvartal, rapporterar Reuters.
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