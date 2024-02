Tokyobörsen på högsta nivån på 34 år – Japans "zombies" hotar

Tokyobörsen i Japan har gått grymt starkt sedan början av 2023 och har nu nått sin högsta nivå på 34 år, vilket Dagens PS rapporterat om.

Men när Bank of Japan nu väntas höja räntan under 2024 kommer ett gammalt japanskt problem i nytt ljus – nämligen de många zombiebolagen på Tokyobörsen.

Kan inte betala sina lån

Ett zombiebolag är ett företag som krigar på för att hålla sig flytande och fortsätter att existera, men inte gör tillräckligt med vinst för att betala av något på sina lån.

Författaren William Pesek, som skrivit boken “Japanization: What the World Can Learn from Japan’s Lost Decades”, uppskattar att det fanns 250 000 zombiebolag i Japan vid slutet a3v år 2023. En siffra som vuxit kraftigt de senaste åren i samband med coronapandemin.

“Under de senaste 11 åren har vi sett antalet zombies öka med cirka 30 procent”, säger William Pesek om Japan till CNBC.

Blir svårare med räntorna

Hotet mot ekonomin från denna typ av bolag kommer när räntorna höjs – då börjar det bli svårare att klara av räntebetalningarna på lånen som företagen har, vilket kan leda till en våg av konkurser som kan få multiplikatoreffekter på ekonomin.

Japans politik har varit att erbjuda “nära ränte- och säkerhetsfria lån” till småföretag under pandemin för att hålla dem flytande, rapporterade The Japan Times i maj. De har också valt att inte höja räntorna under 2023, trots att västvärlden gjort det för att få kontroll över inflationen.

Men nu är det alltså på gång, enligt signaler från Bank of Japan. Det kommer innebära rejäla prövningar för zombiebolagen enligt William Pesek, som citerar Warren Buffett i en kolumn i Asia Times: “Först när tidvattnet sjunker, upptäcker du vem som har simmat naken.”

