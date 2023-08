Super Mario och Zelda lyfte Nintendo

Nintendo rapporterar en omsättning för kvartalet på 3,2 miljarder dollar. Det är en ökning med 50 procent jämfört mot motsvarande kvartal ett år tidigare.

Det kan man framförallt tacka ”The Super Mario Bros. Movie” för, filmen som så här långt sålt biljetter för mer än 1 miljard dollar sedan april.

Att den japanska speljätten släppte spelet “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” i maj har också bidragit starkt.

Enligt CNBC handlar det om den titel i serien som sålt störst upplagor snabbast.

Slog alla tips

Det här innebär förstås att Nintendo knockar den så kallade marknaden helt.

Intäkterna på 3,2 miljarder dollar är nästan 17 procent högre än marknaden räknat med och vinsten, som steg med 82,4 procent på årsbasis, är också långt över analytikernas förväntningar.

“Under det första kvartalet av det här räkenskapsåret var både försäljning och vinst anmärkningsvärt stor för ett första kvartal, främst på grund av de samtidiga släppen av “The Super Mario Bros. Movie” och “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, och vi gjorde stadiga framsteg mot vår resultatprognos för helåret”, skriver Nintendo i ett pressmeddelande.