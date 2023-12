Sumpad affär drar ned Corem på Stockholmsbörsen

Aktier

Wall Street-toppar tror på börsrally 2024

Det breda riktmärket för aktiemarknaden, S&P 500-indexet, väntas stänga på sin högsta nivå någonsin under 2024, spår Wall Streets strateger. Bloomberg har gjort undersökningen med 518 respondenter och där en median av dessa räknar med att Wall Streets jämförelseindex S&P 500 avancerar till 4 808 punkter under nästa år. Om prognosen slår in är det …