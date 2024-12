Spotlight-bolag rusar 16 procent på rapporten

Plus drygt 16 procent en bit in i förmiddagshandeln för aktien som trots det är back 37 procent under 2024.

Ökade omsättningen

Filip Alexanderson, vd och grundare av Solid X (börskurs SolidX) rapporterar en stark tillväxt för koncernen under första halvåret.

Nettoomsättningen för Spotlight-bolaget ökade med 54 procent från 46,9 miljoner svenska kronor till 71,9 miljoner svenska kronor, och resultatet före avskrivningar steg med 46 procent till 2,2 miljoner svenska kronor.

Under andra kvartalet visades också en stark tillväxt med en nettoomsättningsökning på 60 procent.

Spotlight-bolagets vd lyfter fram teamets arbete, strategiska satsningar och förmåga att möta växande efterfrågan som drivkrafter bakom framgången.