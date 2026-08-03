Sobi får ny vd

”Guido Oelkers kommer att kvarstå i sin roll som vd till och med utgången av januari 2027 som senast. Styrelsen kommer omedelbart att inleda en process för att säkerställa ett strukturerat ledarskifte och utse en ny vd”, skriver företaget i pressmeddelandet.

Biofarmabolaget Sobi har i år rusat på Stockholmsbörsen och aktien är sedan årsskiftet upp 40 procent.