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Sobi får ny vd

Läkemedelsbolaget Sobis byggnad i Solna. Arkivbild.
Läkemedelsbolaget Sobis byggnad i Solna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Läkemedelsbolaget Sobi meddelar att bolagets vd Guido Oelkers slutar. I ett pressmeddelande skriver man att Oelkers bestämt sig för att sluta för ett annat uppdrag.

Läkemedelsbolaget Sobi meddelar att bolagets vd Guido Oelkers slutar. I ett pressmeddelande skriver man att Oelkers bestämt sig för att sluta för ett annat uppdrag.

”Guido Oelkers kommer att kvarstå i sin roll som vd till och med utgången av januari 2027 som senast. Styrelsen kommer omedelbart att inleda en process för att säkerställa ett strukturerat ledarskifte och utse en ny vd”, skriver företaget i pressmeddelandet.

Biofarmabolaget Sobi har i år rusat på Stockholmsbörsen och aktien är sedan årsskiftet upp 40 procent.

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