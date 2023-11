Schweiz rikaste man går om Ikea-familjen

Världen

Beskedet från Qatar: Två dagars vapenvila till

Vapenvilan mellan Hamas och Israel förlängs. De fyra dagarna av eldupphör ska nu förlängas med två dagar. Det rapporterade medlarlandet Qatar via ett antal medier under måndagen. En välkommen tidsfrist som innebär att förnödenheter kan fortsätta att levereras till Gaza, men också att flera i gisslan kan släppas, rapporterar Sveriges Radio. Det var tidigt under …