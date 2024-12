Så skiljer sig aktiesparandet mellan kvinnor och män

Motor

Experterna varnar – svagaste siffrorna på 44 år

Bilindustrin visar rött av många olika anledningar. Det gäller praktiskt taget över hela världen. Hur långt kan det gå? Den brittiska bilindustrin har haft det tufft under en längre period, och nu har de svagaste produktionssiffrorna på 44 år registrerats. Enligt branschorganisationen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) tillverkades endast 64 216 bilar i …