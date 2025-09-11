Dagens PS
Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

Så ska Dolph bli rik igen: "Levt väldigt slösaktigt"

dolph
Dolph Lundgren är en av Sveriges internationellt kändaste skådespelare, men nu ger han sig in i en ny bransch. (Foto: Magnus Lejhall/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Rocky-miljonerna gick åt till att leva som den Hollywood-stjärna han var. Nu vill Dolph Lundgren bygga upp en förmögenhet – som vodkaentreprenör.

Efter decennier som Hollywoodstjärna skulle man kunna tro att Dolph Lundgren skulle ha byggt upp en rejäl förmögenhet.

Men den 67-årige svensken menar att en dålig revisor och åratal av slösaktigt leverne har satt sina spår.

Nu försöker han tjäna pengar på ett nytt sätt – vodkamärket Hard Cut, skriver Dagens Industri som har gjort en längre intervju med skådespelaren på besök i Sverige.

Gjort av med mycket pengar

Lundgren medger att han genom åren levt ett påkostat liv som fått stora konsekvenser för ekonomin. Succén som Ivan Drago i Rocky-filmerna gav pengar som snabbt försvann.

”Jag har överkonsumerat det mesta och levt ett väldigt slösaktigt liv. Jag har tjänat mycket pengar, och samtidigt gjort av med mycket pengar”, säger han själv.

Under sin tid i Marbella på 2000-talet ägde han ett stort hus, hade fem anställda och ett tiotal bilar.

Höll inte

Till det kom yachter och lyxresor, ofta motiverade av dåligt samvete över att ha varit frånvarande under döttrarnas uppväxt.

“Men till slut höll det inte ekonomiskt. Och så sprack äktenskapet och jag flyttade tillbaka till Los Angeles 2011″, säger han.

Fick en skattesmäll

Ekonomiska smällar har följt även senare. År 2020 blev ett ”annus horribilis” för skådespelaren, säger han själv.

Utöver ett cancerbesked åkte han på en skattesmäll på omkring 20 miljoner kronor efter en revision.

Problemen kopplades till en dålig revisor, och även om han senare fick tillbaka en del av pengarna tvingades han sälja tillgångar och dra ned på utgifterna.

I dag beskriver Lundgren sin ekonomi som stabil men en bit ifrån optimal. Vodkasatsningen är tänkt att ändra på det.

Han har också ett annat järn i elden: en dokumentärserie som involverar hans döttrar och som snart visas på SVT, skriver Expressen.

Vill in till Systembolaget

Hard Cut lanserades i USA tidigare i år, med en alkoholhalt på 45 procent och en positionering mot barer och restauranger i Los Angeles och New York.

Målet är att etablera varumärket i Sverige via Systembolaget under 2026, men introduktionen har försenats då bolaget behöver stärka organisationen och säkra mer kapital.

Hittills har projektet kostat betydligt mer än det genererat. Tillsammans med affärsvännen Björn Nilsson, grundare av riskkapitalbolaget Triton, har Lundgren investerat omkring 10 miljoner kronor.

Har använt startkapitalet

”Friends and family”-investerare har skjutit till en liknande summa, men kapitalet är redan förbrukat.

För närvarande pågår en bryggfinansiering på 10–20 miljoner kronor för att hålla verksamheten flytande, säger Lundgren, samtidigt som en större kapitalanskaffning planeras till nästa år.

Efter ett liv präglat av framgångar, utsvävningar och ekonomiska bakslag ser Dolph Lundgren vodkabusinessen som en möjlighet att skapa en mer långsiktig grund för framtiden.

“Då kan vi casha in”

Strategin är tydlig: att skala upp försäljningen och bli uppköpta.

”Målet är att bli så stora att vi blir intressanta för någon av de globala spritaktörerna. Det är förhoppningsvis då vi kan casha in på det som vi har satsat”, säger han.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

