Så blir ETF:er spararnas Ikea-lösning

Den känslan är starkare än man tror och den har nu fått ett namn i finansvärlden: Ikea-effekten.

När det gäller investeringar handlar det om att värdera det vi själva bygger högre. Ofta leder det till felaktiga bedömningar, där viljan att göra det själv och stoltheten får stå över det rationella.

Men för den påläste småspararen har det blivit lättare att bygga en portfölj som matchar det egna behovet. Börshandlade fonder, så kallade ETF:er, kan vara en viktig pusselbit i att få till den egna portföljen.

Två huvudspår – billigt och brett eller nischat och dyrt

ETF-marknaden globalt kan grovt delas in i två tydliga kategorier. Den första utgörs av breda och billiga indexfonder som följer stora aktieindex, till exempel S&P 500 i USA eller Euro Stoxx 50 i Europa.

Här är förvaltningskostnaderna ofta nere på 0,05–0,10 procent per år. Forskning om framgångsrika investeringar visar att breda portföljer med stor riskspridning vinner över tid.

Den andra kategorin består av nischade ETF:er med betydligt högre avgifter. De kan ligga på 0,30–0,90 procent och riktar in sig på specifika sektorer som teknik, hälsa, grön energi eller småbolag. Det är här som investerarna tar en tydligare ställning och chansar på att en viss trend ska slå index.

För den som vill bygga en bred portfölj med stor riskspridning kan börshandlade fonder bidra till en lyckad Ikea-lösning.