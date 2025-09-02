Så blir ETF:er spararnas Ikea-lösning

Dagens PS
Den som byggt en krånglig Ikea-möbel blir ofta stolt
Den som byggt en krånglig Ikea-möbel känner sig ofta lite nöjd med sin prestation. Samma effekt syns bland folk som snickrat sina egna portföljer. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Många svenskar har någon gång svurit över en Ikea-manual, men samtidigt känt en viss stolthet när möbeln står färdig.

Den känslan är starkare än man tror och den har nu fått ett namn i finansvärlden: Ikea-effekten.

När det gäller investeringar handlar det om att värdera det vi själva bygger högre. Ofta leder det till felaktiga bedömningar, där viljan att göra det själv och stoltheten får stå över det rationella.

Men för den påläste småspararen har det blivit lättare att bygga en portfölj som matchar det egna behovet. Börshandlade fonder, så kallade ETF:er, kan vara en viktig pusselbit i att få till den egna portföljen.

Två huvudspår – billigt och brett eller nischat och dyrt

ETF-marknaden globalt kan grovt delas in i två tydliga kategorier. Den första utgörs av breda och billiga indexfonder som följer stora aktieindex, till exempel S&P 500 i USA eller Euro Stoxx 50 i Europa.

Här är förvaltningskostnaderna ofta nere på 0,05–0,10 procent per år. Forskning om framgångsrika investeringar visar att breda portföljer med stor riskspridning vinner över tid.

Den andra kategorin består av nischade ETF:er med betydligt högre avgifter. De kan ligga på 0,30–0,90 procent och riktar in sig på specifika sektorer som teknik, hälsa, grön energi eller småbolag. Det är här som investerarna tar en tydligare ställning och chansar på att en viss trend ska slå index.

För den som vill bygga en bred portfölj med stor riskspridning kan börshandlade fonder bidra till en lyckad Ikea-lösning.

ETF:er som lockar svenska investerare

Internationellt har vissa ETF:er blivit särskilt populära bland privatsparare. Några exempel:

  • SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – världens största ETF som följer det breda amerikanska indexet.
  • iShares MSCI World ETF – ger global exponering mot tusentals bolag i utvecklade marknader.
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – en favorit i Europa som inkluderar både utvecklade och tillväxtmarknader.
  • Invesco QQQ Trust – följer Nasdaq 100 och lockar dem som vill satsa på teknikjättar som Apple, Microsoft och Nvidia.

För svenska småsparare har även nischade ETF:er inom grön energi, AI och hälsa blivit attraktiva, ofta via Avanza och Nordnet.

Bra pusselbit i småspararens Ikea-lösning

Den stora frågan för investerare är balansen mellan risk och avkastning. Bredare ETF:er ger stabilitet och låga kostnader, medan smalare fonder kan ge chans till överavkastning, men till priset av högre risk.

För svenska investerare som vill bygga sin egen portfölj har ETF:erna blivit en viktigare byggsten. De är enkla att handla på börsen, kan ge global spridning och kostar ofta en bråkdel jämfört med traditionella fonder.

Eller som John Dyall, investeringsanalytiker och krönikör i Money Magazine uttrycker det:

“IKEA-effekten handlar om att bygga något själv och få större värde av det. ETF:er är investerarens motsvarighet: platta paket som man tar hem och bygger ihop själv.”

ETFFonderIkea
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

