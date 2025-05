Resultatkross för småspararfavoriten – men därför rasar aktien

Men trots det backar aktien över fem procent i öppningen och SEB:s börsexpert inte att det kommer något stort lyft för de många småspararna som äger Nibe.

“Försiktigt ökad försäljning”

“Årets första kvartal ger stöd för våra antaganden om en på gående återhämtning inom våra största produktkategorier”, inleder vd Gerteric Lindquist i sitt vd ord och konstaterar;

“Rörelseresultatet förbättrades under kvartalet med 266 miljoner kronor till 782 miljoner kronor vilket innebär en förbättring med 51,6 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Rörelsemarginalen förbättrades från 5,4 procent under första kvartalet 2024 till 8,1 procent under första kvartalet i år, vilket motsvarar en förbättring med 48,7 procent.”

Drivkrafterna bakom de förbättrade nyckeltalen är dels en “försiktigt ökad försäljning”, dels en god kostnadskontroll uppger Nibe (börskurs Nibe).

Försäljningstillväxten var dock inte riktigt så hög som marknadens analytiker bedömt innan.