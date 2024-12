Skifte för naturgas – Kinas broms kan bli Europas räddning

För Europa, som brottas med snabbt sjunkande gaslager och osäkerhet kring ryska leveranser, kan utvecklingen ge viss lättnad.

Kina välförsett inför vintern

Efter månader av intensiv import av billigare LNG har Kina nu byggt upp betydande naturgaslager. Detta har möjliggjort en paus i inköpen flytande naturgas. I november minskade Kinas totala naturgasimport, inklusive LNG och gas via pipeline, med 1,4 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt kinesiska tullmyndigheter.

Siffror från Bloomberg visar att Kinas LNG-import under den senaste månaden låg 12 procent under snittet för 2020–2023, en tydlig nedgång jämfört med tidigare under året då importnivåerna låg över genomsnittet.

Läs mer: Geologernas historiska fynd – ritar om kartan för metallen. Dagens PS