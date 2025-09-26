Dagens PS
Rykten om uppköp av BP har klingat av

BP
Spekulationerna om ett uppköp av BP har lagt sig och aktien i den brittiska olje- och gasjätten övertygar. (Foto: Alastair Grant/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Länge gick snacket om att den brittiska energijätten BP skulle köpas upp, men detta har avtagit i takt med att aktien studsat upp mer än 32 procent.

Det här skriver CNBC och berättar att BP-aktien haft en skön börsresa sedan april.

Den brittiska olje- och gasgiganten har gjort en strategisk omställning, samtidigt som ledarskapet omstrukturerats, detta har drivit på investerarnas sentiment.

Analytiker inom energiområdet har varnat för bolagets relativt höga skuldbörda och att den kan bidra till att oljepriserna faller de kommande månaderna.

BP är noterat på Londonbörsen och har gått starkare än många av sina konkurrenter i USA och Europa, uppger CNBC.

Var uppgifterna om BP bara tomt snack?

Förutom den strategiska omställningen och ett annat ledarskap har företaget haft framgång med sina kostnadsbesparingar och gjort en rad nya oljefynd, framgår det.

Tidigare i år ryktades det om att rivalen Shell, som också är brittiskt, var i färd med att köpa upp BP.

Andra spekulanter som uppgavs ha visat intresse var ADNOC, Förenade arabemiraten, och amerikanska bjässarna Exxon Mobil och Chevron.

Shell dementerade snabbt att företaget hade samtal med BP om ett förvärv.

Där till uppgav en analytiker på Morningstar att han var skeptiskt till om det fanns någon bäring i spekulationerna om uppköp.

Så lät det då: Shell kan sluka pressat British Petroleum i megafusion DagensPS

Och: Shell förnekar uppköpsplaner – BP lägger locket på DagensPS

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

