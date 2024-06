Oljepriset fortsätter att rasa – lägsta på fyra månader

I måndags lämnade OPEC+ besked om att organisationen tänker börja fasa ut sina frivilliga produktionssänkningar. Efter beskedet började direkt oljepriset att falla, och så har det fortsatt i flera dagar.

Nu är priserna på sin lägsta nivå på fyra månader. Nordsjöoljan (Brent) kostar vid 10-tiden på onsdagen 77,5 dollar per fat och Texas WTI kostar 73,5 dollar per fat. Det är ett tapp på cirka 3 dollar per fat för båda typerna sedan i måndags.

De två stora oljeorganisationerna OPEC och IAEA skiljer sig kraftigt åt i sina prognoser om var efterfrågan på olja är på väg, där OPEC är mer optimistiska från oljebranschens perspektiv.

“Brent är fortfarande under press när ett hörn av marknaden fortsätter att se OPEC:s föreslagna avsmalnande tidslinje för de frivilliga nedskärningarna som ett bindande åtagande att öka med 500 000 fat per dag under fjärde kvartalet 2024, oavsett de fundamentala oljeutsikterna eller sentimentet när sommaren är slut”, säger RBC Capitals chef för råvaruforskning, Helima Croft enligt Reuters.

