Kaunis Iron siktar mot börsen

Något formellt beslut om att genomföra en börsintroduktion har dock inte fattats. En eventuell notering är beroende av marknadsförutsättningar och andra externa faktorer.

Men det är alltså på gång.

”En notering skulle stärka våra möjligheter att utveckla bolaget på lång sikt. Vi har inlett förberedelser, men inget beslut om notering är ännu fattat”, säger Klas Dagertun, vd Kaunis Holding i ett pressmeddelande om saken.

En eventuell notering bedöms tidigast kunna ske under andra halvåret 2026. Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information kring processen och utvecklingen framöver, skriver de.

