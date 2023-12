Guldfeber – här slås nya rekord

Spotpriset på guld har redan varit uppe en bit över 2 000 dollar per uns i början av december. Det sägs bero på de geopolitiska spänningarna i världen, med kriget i Israel som drar iväg guldpriset.

Guldtackor drar iväg

Nu glänser dock guldtackor mer än någonsin, där priset hos Costco slog rekord under fredagen. Grossistkedjan som även säljer guldtackor på sin sajt har skapat en hel del uppmärksamhet tidigare, och nu när guldpriset rusar så är det särskilt stort intresse hos kedjan. Som Costco-medlem går det bra att köpa maximalt två guldtackor, och de brukar sälja slut inom ett par timmar när de släpps på nätet.

Guldtackorna, som väger ett uns, slog även priset på spotguld under fredagen. På Costcos sajt låg guldtackorna ute för 2 069,99 dollar per uns, vilket är högre än det senaste spotpriset på 2 020,58 dollar per uns.

Guldpriset förväntas öka 2024

Att världen har drabbats av guldfeber råder det ingen tvekan om, sedan spotpriset har stigit med 12 procent hittills i år. I takt med att räntorna förväntas gå ner under 2024 så tror även JPMorgan att guldpriset kommer fortsätta uppåt. Storbanken siktar på 2 300 dollar per uns nästa år.

Samtidigt som både dollarn och statsräntorna backar så är det allt fler som vill sätta guldkant på tillvaron och lägga tackor på hög, berättar CNBC.

De som investerar i guldtackor hos Costco verkar vara nöjda med sina köp, trots att de inte är återbetalningsbara. Betyget på 4,9 stjärnor på hemsidan och nästan 800 recensioner talar sitt tydliga språk.

