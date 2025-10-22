Energiboomen: Röret som splittrar Kanada

Kanadas Trans Mountain Expansion-projekt, TMX, har tredubblat landets exportkapacitet av råolja. Med en ökning på nästan 600 000 fat per dag har Kanada blivit en större aktör på den globala energimarknaden. Särskilt i handeln med Asien.

Bakgrunden är att Kanada länge hade för få pipelines i förhållande till landets produktionskapacitet. Det har tvingat producenter att sälja olja till låga priser på grund av överfulla lager.

2019 uppskattades bristen på transportkapacitet kosta industrin över 20 miljarder dollar per år, men sedan TMX öppnade kommersiellt i maj 2024 med nya pipelines kan Kanada via delstaten Alberta nu exportera tre gånger så mycket råolja till Stillahavskusten.

Denna förändring sker samtidigt som handelsrelationerna mellan USA i söder och Kina försämrats. Medan USA:s export till Kina bromsats, har Kanada snabbt utnyttjat luckan och ökat sina leveranser till Kina, som nu tar emot över 70 procent av oljetankfartygen från British Columbia, rapporterar Bloomberg.

Boomen skapar inhemskt missnöje och spänningar med USA

Den kinesiska importen av kanadensisk olja når rekordnivåer, vilket ekonomiskt gynnar båda länderna då Kina kringgår USA:s tullar medan Kanada får bättre oljepriser.

Men på hemmaplan i Kanada har frågan blivit politisk och kontroversiell. Den nytillträdde premiärministern Mark Carney försöker balansera mellan att stärka ekonomin och att hålla fast vid klimatmålen.

Kritiker menar att Kanada undergräver sina klimatambitioner med den ökade oljeexporten. Samtidigt försvarar Carney sig med att säga landet inte överger sina mål utan “omkalibrerar verktygen” för att stötta ekonomin i en svår tid, skriver Oilprice.

Medan missnöjet mot Carney växer i Kanada ökar även trycket från söder när Trump administrationen ökar tullarna för kanadensiska varor.

David Eby, premiärminister i den kanadensiska delstaten British Columbia, sa nyligen i en presskonferens till CBC att han krävde att den federala regeringen i Ottawa ska behandla situationen med USA som en “nationell nödsituation”.

David Eby menar att de nya amerikanska tullarna slår hårt mot skogsindustrin i British Columbia, och att de amerikanska tullarna på kanadensiskt virke är högre än de ryska.

Men när handeln med grannen i syd blir allt tuffare för Kanadensarna, stärks nu relationerna med andra handelspartners i väst, på andra sidan stilla havet.