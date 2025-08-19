Om du går in på någon annans fastighet och hittar en stor meteorit, får du då ta den? Eller tillhör den markägaren? Frågan har tagit fem år att besvara, men nu har HD fattat sitt beslut.
Århundradets meteorit slog ner på gården – får inte behålla den
“Vi var ute och letade själva och planerade större sökinsatser med metalldetektorer. Det var en spännande tid för hela bygden”, berättade Johan, som äger marken där meteoriten hittades, för Dagens PS.
Men två geologer hann före Johan, och därefter har en lång rättsprocess krävts för att avgöra vem som äger rymdstenen. Nu slår HD fast att meteoriten tillhör geologerna, och inte markägaren.
Strid om meteorit till domstol: “Den ska visas för allmänheten”. Dagens PS
”Den är unik med hänsyn till sina egenskaper och genom att den kommer från rymden. Utgångspunkten bör enligt Högsta domstolen därför vara att en meteorit inte utgör en beståndsdel av den fasta egendom som den hamnat på”, skriver domstolen.
Meteoritfallet i Fjärdhundra
Tidpunkt: November 2020
Vikt: 14 kg – ett av de största meteoritfynden i Sverige på närmare 100 år
Plats: Skog utanför Fjärdhundra mellan Sala och Enköping
Tingsrätten gav upphittarna rätt
Hovrätten gav markägaren rätt
Högsta domstolen beslutade att upphittarna äger fyndet
Meteorit principfråga för markägaren
“Det finns en tendens att framställa det här som en girig markägare mot två entusiastiska meteoritjägare. Men för mig handlar det om principer och hur vi ska hantera unika fynd,” säger Johan, som har ett stort rymdintresse sedan länge, bland annat i form av en akademisk bakgrund inom astronomi.
“Från början föreslog jag att låna ut meteoriten kostnadsfritt till Naturhistoriska riksmuseet under min livstid, mot att de betalade hittelön till meteoritjägarna. Men det var man inte intresserad av”, sa Johan till Dagens PS och tillade:
“Jag får ofta frågor om varför det är så viktigt för mig att äga meteoriten. Det är märkligt att ingen frågar varför det är så viktigt för dem att äga den, när både jag och de vill att den ska vara på ett museum.”
Dagens PS har sökt Johan för nya kommentarer i ärendet.
Vem äger en meteorit om den landar på din tomt? Dagens PS
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
