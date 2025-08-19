Århundradets meteorit slog ner på gården – får inte behålla den

“Vi var ute och letade själva och planerade större sökinsatser med metalldetektorer. Det var en spännande tid för hela bygden”, berättade Johan, som äger marken där meteoriten hittades, för Dagens PS.

Men två geologer hann före Johan, och därefter har en lång rättsprocess krävts för att avgöra vem som äger rymdstenen. Nu slår HD fast att meteoriten tillhör geologerna, och inte markägaren.

Läs mer:

Strid om meteorit till domstol: “Den ska visas för allmänheten”. Dagens PS

”Den är unik med hänsyn till sina egenskaper och genom att den kommer från rymden. Utgångspunkten bör enligt Högsta domstolen därför vara att en meteorit inte utgör en beståndsdel av den fasta egendom som den hamnat på”, skriver domstolen.

HD fick avgöra vem som hade rätten till den meteorit som landat på Johans fastighet. (Bild: Canva)

Meteoritfallet i Fjärdhundra

Tidpunkt: November 2020

Vikt: 14 kg – ett av de största meteoritfynden i Sverige på närmare 100 år

Plats: Skog utanför Fjärdhundra mellan Sala och Enköping

Tingsrätten gav upphittarna rätt

Hovrätten gav markägaren rätt

Högsta domstolen beslutade att upphittarna äger fyndet

Meteorit principfråga för markägaren

ANNONS

“Det finns en tendens att framställa det här som en girig markägare mot två entusiastiska meteoritjägare. Men för mig handlar det om principer och hur vi ska hantera unika fynd,” säger Johan, som har ett stort rymdintresse sedan länge, bland annat i form av en akademisk bakgrund inom astronomi.