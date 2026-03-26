Ett högre oljepris gör det mer lönsamhet att utvinna olja även i USA. Men det är svårt att växla upp på kort tid.
Amerikaner hoppas på oljeboom – men det finns hinder
Kraftigt stigande oljepriser till följd av konflikten med Iran har fått amerikanska bolag att vänta sig stora vinster.
Men risken finns att besvikelsen blir desto större.
Utvecklingen ger visserligen kortsiktiga intäktsökningar, men flera hinder begränsar hur mycket produktionen faktiskt kan öka i USA.
Vill helst inte fatta för stora beslut
När oljepriset passerar 100 dollar per fat brukar det historiskt leda till ökad aktivitet i den amerikanska skifferindustrin.
Prognoser visar också att bolagen kan få betydande extra intäkter om prisnivån håller i sig.
Även producenter av flytande naturgas gynnas av den globala bristsituationen, särskilt när leveranser från Mellanöstern påverkas.
Men bakom den positiva bilden finns en mer försiktig verklighet. Osäkerheten kring hur länge konflikten kommer att pågå gör att många företag tvekar inför att fatta stora investeringsbeslut.
Fokuserar på lönsamhet
Marknaden präglas av snabba svängningar och brist på tydlig information, vilket gör det riskabelt att expandera för snabbt.
Under branschmötet CERAWeek i Houston framgick det tydligt att bolagen håller fast vid en strikt ekonomisk disciplin. Efter tidigare förluster inom skiffersektorn är investerare mer fokuserade på lönsamhet än på tillväxt, skriver Reuters.
Företagen prioriterar därför att återföra kapital till aktieägare snarare än att öka produktionen aggressivt.
En annan begränsning är att det tar tid att få upp nya volymer. Antalet brunnar som snabbt kan tas i drift har minskat efter tidigare nedskärningar.
Relativt låga gaspriser
Även om investeringar skulle öka i dag, dröjer det flera månader innan produktionen faktiskt stiger.
Naturgasmarknaden i USA påverkas dessutom mindre av internationella prisökningar. Inhemska priser är fortsatt relativt låga, vilket minskar incitamenten att expandera produktionen på kort sikt.
På längre sikt kan de höga energipriserna också få motsatt effekt. I regioner som Asien syns redan tecken på att efterfrågan dämpas när kostnaderna stiger.
Läs mer: Superrika flyger in Ferrari-bilar till krigets Mellanöstern. Realtid