Rädsla styr börsen – inte girighet

Charlie Munger: Drivs av avund

Det finns ett klassiskt ordspråk på Wall Street att börsen drivs av två känslor – rädsla och girighet. Det är något som exempelvis CNN har gjort ett mätvärde av som går att följa i realtid. Just nu drivs börsen av extrem girighet, enligt deras sätt att mäta.

Men Financial Times menar att den styrande känslan trots allt är rädsla, men av en annan sort – nämligen rädslan att missa tåget med storvinsterna, som brukar kallas “Fomo”, Fear of missing out.

“Världen drivs inte av girighet. Den drivs av avund”, har Warren Buffetts partner Charlie Munger, som avled tidigare i år sagt.

Denna typ av rädsla som baseras på avund blir dominerande när en narrativ om revolutionär förändring får fäste, enligt en ny forskningsrapport av Rob Arnott och Edward McQuarrie som FT refererar till. Forskarnas tes är att börsens riskteori borde ersättas med teori kring rädsla.

Fönster på väg att stänga eller uppblåst bubbla?

En oro uppstår för att ett fönster på marknaderna kan vara på väg att stängas, vilket därmed krymper lönsamma investeringsmöjligheter. Det kan vara helt sant – den som var tidig med att inse och investera i att Iphone skulle leda till att Apple tog över mobiltelefonmarknaden eller att bitcoin skulle bli ett alternativ till guld för investerare är sannolikt väldigt rik i dag.

Men “Fomo” har också varit orsaken till många av historiens största finansiella bubblor – rädslan att missa tåget kan snabbt bytas ut mot rädslan att förlora allt (“Fol”, Fear of loss), enligt Arnott och McQuarrie. Volatilitet och svängningar är en del av processen, men om luften går ur helt kan det gå fort nedåt. Tulpanmanin i Nederländerna 1636–1637, som brukar kallas världens första finansbubbla, och dotcom-bubblan runt år 2000 och många händelser där emellan är exempel på detta.

Så med det sättet att tänka – frågan är vad du fruktar mest kring den nuvarande situationen kring AI, att missa tåget mot rikedomen eller att sitta kvar på det tåget om eller när det kraschar?

