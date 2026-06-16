Att vara Google-chef har traditionellt gett mycket respekt på lärosäten som Stanford. Men när Sundar Pichai dök upp var välkomnandet inte varmt från alla.
Protest mot Google-chefen – buades ut under ceremoni
Hundratals studenter lämnade sina platser när Googles vd Sundar Pichai höll tal vid examensceremonin på Stanford University i Kalifornien.
Protesten riktades mot teknikjättens samarbeten med amerikanska myndigheter och markerar den växande kritiken mot techsektorn på universitet i landet.
Videoklipp från ceremonin visar hur studenter reser sig och går ut ur arenan samtidigt som Pichai går upp på scenen för att hålla årets högtidstal.
Bar palestinska flaggor
Enligt lokala medier kan uppemot 200 personer ha deltagit i aktionen.
Bakom protesten stod studentgruppen Stanford Students for Justice in Palestine, som uppmanat deltagare att demonstrera mot Googles affärsrelationer med både amerikanska migrationsmyndigheter och den israeliska staten, skriver BBC.
Flera studenter bar plakat och palestinska flaggor när de lämnade ceremonin.
Pichai, som själv studerat vid Stanford, kommenterade inte protesten direkt men anspelade på den i början av sitt tal.
Läs mer: Google-veteranen: ”Startups slår jättarna med AI”. Realtid
AI har blivit kontroversiellt
I övrigt fokuserade han på examenshögtidens tema och undvek till stor del den pågående debatten om artificiell intelligens.
Händelsen är den senaste i en rad protester riktade mot framstående teknikprofiler på amerikanska universitet.
Samtidigt som konflikten i Gaza fortsatt att skapa spänningar på campus har även AI-frågan blivit allt mer kontroversiell bland studenter.
Läs mer: Google drar åt svångremmen: Dumpar toppchefer. Dagens PS
Även Schmidt blev utbuad
Många studenter uttrycker oro över hur den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens kan påverka framtida karriärmöjligheter.
Teknikföretagens investeringar i AI har sammanfallit med omfattande effektiviseringar och personalneddragningar i flera branscher.
Det har bidragit till en växande skepsis mot sektorns budskap om teknisk utveckling.
Tidigare i år möttes även tidigare Google-chefen Eric Schmidt av burop under ett examensanförande vid University of Arizona när han talade om AI framtida betydelse.
Inte välkomnats med öppna armar
Liknande reaktioner har rapporterats vid andra amerikanska universitet, där företagsledare och näringslivsprofiler fått ett kyligt mottagande när de lyft fram artificiell intelligens som nästa stora tekniska revolution.
Utvecklingen speglar en bredare förändring på amerikanska campus.
Teknikledare som tidigare ofta hyllades som symboler för innovation möter nu allt oftare frågor om övervakning, statliga samarbeten, arbetsmarknadens framtid och teknikföretagens samhällsansvar.
Läs mer: Utsågs till Kinas bästa stad – men bakom kulissen finns problem. Realtid