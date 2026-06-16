Protest mot Google-chefen – buades ut under ceremoni

Videoklipp från ceremonin visar hur studenter reser sig och går ut ur arenan samtidigt som Pichai går upp på scenen för att hålla årets högtidstal.

Bar palestinska flaggor

Enligt lokala medier kan uppemot 200 personer ha deltagit i aktionen.

Bakom protesten stod studentgruppen Stanford Students for Justice in Palestine, som uppmanat deltagare att demonstrera mot Googles affärsrelationer med både amerikanska migrationsmyndigheter och den israeliska staten, skriver BBC.

Flera studenter bar plakat och palestinska flaggor när de lämnade ceremonin.

Pichai, som själv studerat vid Stanford, kommenterade inte protesten direkt men anspelade på den i början av sitt tal.

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