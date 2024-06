"Politisk jordbävning" i Indien: Modis parti tappar – börsen rasar

Under måndagen rapporterade Dagens PS om hur valet i Indien enligt vallokalsundersökningar såg ut att sluta med en storseger för regerande Bharatiya Janata Party och premiärminister Narendra Modi. Indiens börser rusade till rekordnivåer på beskedet.

Men undersökningar är inte valresultat, och på tisdagen är läget ett annat.

Nu ser Modis parti BJP ut att ha gått starkt bakåt och leder just nu rösträkningen i 241 valkretsar – under de 272 som krävs för egen majoritet och långt under det senaste valresultatet på 303 mandat.

Kan bilda koalitionsregering ändå

Valet i Indien har pågått i sex veckor, och 940 miljoner har haft rätt att rösta. När rösträkningen nu har börjat att presenteras ser det betydligt jämnare ut än alla förhandsprognoser.

“Det här är inte ett val – det är en slags politisk jordbävning”, säger Niranjan Sahoo, senior stipendiat vid den New Delhi-baserade Observer Research Foundation som har skrivit flera böcker om indisk politik till Bloomberg.

Narendra Modi och BJP kan mycket väl sitta kvar vid makten, om de lyckas få stöd av mindre partier i en koalitionsregering. Men det är också ett tänkbart scenario att de mindre partierna sluter upp bakom oppositionsledaren, kongresspartiets Rahul Gandhi.

“Även om Modi blir premiärminister kommer hans position att försämras i stor utsträckning. Han kommer inte att vara samma Modi”, säger Niranjan Sahoo till Bloomberg.