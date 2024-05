Polestars ordförande vägrar svara på frågor

Polestars aktie har totalkollapsat och handlas nu för under 1 dollar, vilket ligger under New York-börsens gräns.

Som lök på laxen ligger den svenska elbilstillverkaren efter med både årsrapport och kvartalsrapport, den förstnämnda på grund av redovisningsfel.

Polestar har 60 dagar på sig att presentera en åtgärdsplan, annars avnoteras bolaget.

Men om aktien fortsätter att ligga under spärren riskerar Polestar att avnoteras ändå.

Kan säljas först i sommar

Skådespelaren Leonardo DiCaprio är storägare i Polestar. Därmed kan man anta att superstjärnan har förlorat multum på sina aktier i elbilstillverkaren.

100 000 svenska småsparare befinner sig också i limbo. Aktierna som de fick när Volvo Cars (börskurs Volvo Car) gjorde sig av med sin andel av Polestar har ännu inte konverterats till handlingsbara sådana.

Tidigast under sommaren kommer dessa kunna säljas av hos Avanza (börskurs Avanza Bank) och Nordnet (börskurs Nordnet).

