Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Panik på börsen: Och det är ditt fel som tar semester

När du ligger och solar så svettas börsmäklarna av oro inför en kris. Foto:(Alexandra Mendívil/ Unsplash / Richard Drew /AP)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

För de flesta innebär sommaren vila och uppehåll. Men för världens marknader är det paniksäsong och störst risk för kris. Det beror enligt en toppekonom på historiska skäl – och att alla tar semester i augusti.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När många ligger och slappnar av på stranden under en välförtjänt semester sitter samtidigt börsmäklare och andra experter och biter på naglarna. Och de har med varandra att göra.

För marknader har en historisk tendens att krisa under “skördesäsongen” augusti-oktober. Det är också den tid då flest människor på det norra halvklotet tar semester.

Läs även:
Zombie-fonderna sprider sig genom private equity. Realtid

“För luttrade utövare av systematiska aktiestrategier augusti den grymmaste månaden”, skriver Owen Lamont, Senior Vice President och Portfolio Manager på Acadian Asset Management i sin blogg.

Owen Lamont har studerat säsongerna på börsen och noterat ett mönster. Han har också varit verksam vid Harvard, Yale, Princeton och Chicago Business School. Enligt Lamont har de flesta amerikanska kriserna på börsen skett under perioden augusti-oktober.

Lägre aktivitet ökar riskerna för kris

Enligt modern forskning är augusti och september perioder med ovanligt låg handelslikviditet. Detta beror på att investerare och marknadsgaranter tar sommarsemester på norra halvklotet.

Lägre marknadslikviditet innebär mindre kapacitet att absorbera stora, plötsliga affärer. Vilket är ett recept för oproportionerligt hög volatilitet om en kris skulle bryta ut.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Semester och skörd ligger bakom

ANNONS

Den låga aktiviteten har också en tydlig orsak: att semestrarna i norra USA i regel börjar i augusti. Men att de gör de är ett resultat av historiska faktorer.

När USAs (och resten av världens) ekonomi i huvudsak var jordbruksbaserad, fanns det ett behov av semester. Det var när skördarna inföll och kapital från de stora städerna i öst skulle skickas till de stora jordbruksområdena i väst.

Missa inte:
Kontroversiella EU-förslaget: alla måste ta lån inför kommande kris. Dagens PS

Fenomenet noterades enligt Lamont redan under 1800-talet. Det är dock inte så att risken just nu är överhängande. Under perioden ökar risken, grovt beräknat, till 10 procent jämfört med samma risk om 2 procent under november.

Just nu ser han inga tecken på att kris skulle vara närstående. Men till Fortune uppger han att det gjorde han inte heller i augusti 2007 när den stora “quant-krashen” utlöstes.

I Europa tar man i regel också längre semestrar under augusti än i USA. Men enligt Lamont är det framförallt de amerikanska marknaderna som brukar utlösa kriser. Detta sker från det att de stängs till att de asiatiska börserna öppnas.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenBörskraschbörskris
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS