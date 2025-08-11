För de flesta innebär sommaren vila och uppehåll. Men för världens marknader är det paniksäsong och störst risk för kris. Det beror enligt en toppekonom på historiska skäl – och att alla tar semester i augusti.
Panik på börsen: Och det är ditt fel som tar semester
Mest läst i kategorin
Panik på börsen: Och det är ditt fel som tar semester
För de flesta innebär sommaren vila och uppehåll. Men för världens marknader är det paniksäsong och störst risk för kris. Det beror enligt en toppekonom på historiska skäl – och att alla tar semester i augusti. När många ligger och slappnar av på stranden under en välförtjänt semester sitter samtidigt börsmäklare och andra experter och …
De försvunna aktierna: Dödsfall skakar miljardmysteriet
En 67-årig finansrådgivare omkom den 23 juli efter att ha blivit påkörd av ett tåg. Lokal polis utreder dödsfallet som självmord. Rådgivaren befann sig i centrum av en av Europas mest svårbegripliga ekonomiska tvister: de försvunna Hermès-aktierna. Den 67-åriga finansrådgivaren Eric Freymond hade i åratal varit förmögenhetsförvaltare åt Hermès-arvingen Nicolas Puech. Puech, i dag 82 …
"Water-gate" skakar jättebolagen – är vattnet naturligt?
Är vattnet verkligen naturligt – och vad betalar konsumenterna egentligen för? En fransk skandal kan bli ödesdiger för ikoniska mineralvattenmärken som Evian, Vichy och Perrier. Det var förra året som undersökande journalistik från Le Monde och Radio France avslöjade att minst en tredjedel av allt mineralvatten i Frankrike har processats på ett olagligt sätt. Metoderna …
Tesla stäms av aktieägare: robotaxi-bluff
I en grupptalan i Texas anklagas elbilstillverkaren Tesla och Elon Musk för att ha överdrivit säkerheten och dolt allvarliga brister i sina självkörande fordon. Flera videor visar robotaxibilar som bryter mot trafiklagar. Stämningen, som lämnades in i en federal domstol i Texas på måndagen, riktas mot Tesla, vd Elon Musk, nuvarande finanschef Vaibhav Taneja och …
Oljepriset fortsätter nedåt
Oljepriset fortsätter nedåt. Den främsta orsaken är en viss tro på vapenvila i Ukraina och den stora förloraren Ryssland och rysk olja. Oljepriset är på väg mot den största veckonedgången i pris sedan juni. Handlare bedömer att USA:s ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina inte påverkar leveranserna, trots de straffavgifter USA infört mot Indien för …
När många ligger och slappnar av på stranden under en välförtjänt semester sitter samtidigt börsmäklare och andra experter och biter på naglarna. Och de har med varandra att göra.
För marknader har en historisk tendens att krisa under “skördesäsongen” augusti-oktober. Det är också den tid då flest människor på det norra halvklotet tar semester.
Läs även:
Zombie-fonderna sprider sig genom private equity. Realtid
“För luttrade utövare av systematiska aktiestrategier augusti den grymmaste månaden”, skriver Owen Lamont, Senior Vice President och Portfolio Manager på Acadian Asset Management i sin blogg.
Owen Lamont har studerat säsongerna på börsen och noterat ett mönster. Han har också varit verksam vid Harvard, Yale, Princeton och Chicago Business School. Enligt Lamont har de flesta amerikanska kriserna på börsen skett under perioden augusti-oktober.
Lägre aktivitet ökar riskerna för kris
Enligt modern forskning är augusti och september perioder med ovanligt låg handelslikviditet. Detta beror på att investerare och marknadsgaranter tar sommarsemester på norra halvklotet.
Lägre marknadslikviditet innebär mindre kapacitet att absorbera stora, plötsliga affärer. Vilket är ett recept för oproportionerligt hög volatilitet om en kris skulle bryta ut.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Semester och skörd ligger bakom
Den låga aktiviteten har också en tydlig orsak: att semestrarna i norra USA i regel börjar i augusti. Men att de gör de är ett resultat av historiska faktorer.
När USAs (och resten av världens) ekonomi i huvudsak var jordbruksbaserad, fanns det ett behov av semester. Det var när skördarna inföll och kapital från de stora städerna i öst skulle skickas till de stora jordbruksområdena i väst.
Missa inte:
Kontroversiella EU-förslaget: alla måste ta lån inför kommande kris. Dagens PS
Fenomenet noterades enligt Lamont redan under 1800-talet. Det är dock inte så att risken just nu är överhängande. Under perioden ökar risken, grovt beräknat, till 10 procent jämfört med samma risk om 2 procent under november.
Just nu ser han inga tecken på att kris skulle vara närstående. Men till Fortune uppger han att det gjorde han inte heller i augusti 2007 när den stora “quant-krashen” utlöstes.
I Europa tar man i regel också längre semestrar under augusti än i USA. Men enligt Lamont är det framförallt de amerikanska marknaderna som brukar utlösa kriser. Detta sker från det att de stängs till att de asiatiska börserna öppnas.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Varning: Köttätande bakterier slår till när planeten värms upp
Fler fall än tidigare av dödliga köttätande bakterier har upptäckts i USA. Orsaken till ökningen tros delvis bero på förhöjda temperaturer på grund av klimatförändringar. Hittills under året har det rapporterats in åtta fall med dödlig utkomst på grund av den "köttätande" bakterien Vibrio vulnificus i USA, rapporterar Newsweek. Dödsfallen, om än få i jämförelse …
Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel
Den tidigare pristopparen Östermalm har fått se sig passerad mitt i en period av fallande priser och växande försiktighet bland köparna. En annan stadsdel i Stockholm har klivit upp som landets dyraste att bo i. Färska siffror från Svensk mäklarstatistik visar att Östermalm, inte längre ligger etta. Missa inte: Spenderat för mycket i sommar? Så …
Världens flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher. USA toppar – med råge USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien …
Här är världens 20 bästa städer – puh, Stockholm är med
Vad gör en stad till världens bästa städer? Är det maten, shoppingen, stränderna eller känslan av att bara vilja stanna lite längre? Här är listan som tar dig från tapas i Valencia till pingviner i Kapstaden – med ett välförtjänt stopp i Stockholm." Källa är Condé Nast. Läsarna har röstat fram sina favoritstäder – och …
Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett …