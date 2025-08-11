Panik på börsen: Och det är ditt fel som tar semester

När många ligger och slappnar av på stranden under en välförtjänt semester sitter samtidigt börsmäklare och andra experter och biter på naglarna. Och de har med varandra att göra.

För marknader har en historisk tendens att krisa under “skördesäsongen” augusti-oktober. Det är också den tid då flest människor på det norra halvklotet tar semester.

Läs även:

Zombie-fonderna sprider sig genom private equity. Realtid

“För luttrade utövare av systematiska aktiestrategier augusti den grymmaste månaden”, skriver Owen Lamont, Senior Vice President och Portfolio Manager på Acadian Asset Management i sin blogg.

Owen Lamont har studerat säsongerna på börsen och noterat ett mönster. Han har också varit verksam vid Harvard, Yale, Princeton och Chicago Business School. Enligt Lamont har de flesta amerikanska kriserna på börsen skett under perioden augusti-oktober.

Lägre aktivitet ökar riskerna för kris

Enligt modern forskning är augusti och september perioder med ovanligt låg handelslikviditet. Detta beror på att investerare och marknadsgaranter tar sommarsemester på norra halvklotet.

Lägre marknadslikviditet innebär mindre kapacitet att absorbera stora, plötsliga affärer. Vilket är ett recept för oproportionerligt hög volatilitet om en kris skulle bryta ut.