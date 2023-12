Omtalad författare: Då försämrades vårt välstånd

Han är aktuell med en ny bok, The Conservative Futurist: How to Create the Sci-Fi World We Were Promised, och intervjuas med anledning av det i Svenskt Näringslivs tidning TN.

Futurist, som är en gammalt begrepp, tidigare vanligt förekommande i konstvärlden, står för “liberala värdena om frihet, liberal demokrati och fri marknad”, menar han och därför vill han återväcka den andan för den yngre generationen som aldrig hört talas om ordet tidigare.

James Pethokoukis är analytiker och senior fellow på tankesmedjan American Enterprise Institute och han hyllar tiden efter andra världskriget, då allt verkade fungera i stora delar av västvärlden, alltjämt med USA som stormakt.

James Pethokoukis: Vi blev inte galna

“Det kändes som att något nytt uppfanns varje kvart och folk förväntade sig att detta var det nya normala för alltid. Man diskuterade hur tillväxten skulle hanteras och om vi skulle bli galna av att allt gick så fort. Så blev det inte”, konstaterar James Pethokoukis.

Tillståndet i världen, med betoning på välståndet, förändrades sedan drastiskt och där pekar han ut 1973 som ett avgörande årtal för det som hände.

“Rymdprogrammet började tappa fart, oljeembargot slog hårt, förtroendet för kärnenergi sjönk och Watergate-skandalen minskade förtroendet för institutioner. Inbromsningen skedde över hela den rika världen. Det fanns förväntningar på att ekonomin skulle svänga upp till forna nivåer, men det skedde inte”, säger författaren till Tidningen Näringsliv.

Futuristen ser AI-utvecklingen som något gott

Han är en notorisk försvarare om marknadsekonomin, som han anser fått oförtjänt dåligt rykte. I själva verket har vi marknadsekonomin att tacka för tillväxt och välstånd, slår han fast.

I intervjun dryftar han även sina åsikter om vetenskaplig forskning, kärnkraft, klimatförändringar, månkolonier och i synnerhet den snabba AI-utvecklingen där han tycker att synen på artificiell intelligens många gånger har domedags-prägel när det borde vara tvärt om.

