Öl-kampen: Köpråd för en av börsens bryggerijättar

37 procents uppsida finns i en av öl- och läskbolagen tror bankens analytiker.

Upp 31 procent på börsen i år

“Proberbly the best beer in the world” lyder den välkända slogan från den danska bryggerijätten Carlsberg.

Men är det även den bästa öl-aktien på börsen?

I år har den i alla fall handlats upp 31 procent på Köpenhamnsbörsen och får nu också beröm av Swedbanks analytiker Richard Whithagen;

“Bolaget har en tydlig och konsekvent premiumstrategi inom öl med fyra huvudsakliga premiumvarumärken. Tillväxten i premiumportföljen väntas accelerera”, skriver han i sin nya analys.