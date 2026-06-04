Nya supercykeln för investeringar: Infrastruktur

Enligt Bloomberg Intelligence kan världen behöva investera över 20 biljoner dollar i klimatanpassning och motståndskraftig infrastruktur under det kommande decenniet. Pengarna väntas gå till allt från modernisering av elnät och energisystem till översvämningsskydd, katastrofhantering och klimatsmart jordbruk.

106 biljoner dollar

Mycket av pengarna väntas gå till att rusta upp och bygga ut elnäten, enligt Oilprice.com. Investeringstesen får stöd av Internationella energiorganet (IEA), som har prognostiserat att de globala utgifterna för nätinfrastruktur förväntas överstiga 600 miljarder dollar årligen år 2030.

Elnät är redan en kritisk flaskhals i den globala övergången till ren energi, med runt 2 500 GW i förnybara och stora projekt som för närvarande har fastnat i köer för att koppla upp sig mot elnäten, enligt sajten.

Men klimatanpassning är bara en del av en betydligt större trend.

Konsultbolaget McKinsey uppskattar i en rapport från slutet av förra året att en kumulativ investering på 106 biljoner dollar kommer att krävas fram till 2040 för att möta behovet av ny och uppdaterad infrastruktur. Det rör vägar, järnvägar och elnät, men också datacenter, fibernät, laddinfrastruktur för elbilar och annan digital infrastruktur som krävs för framtidens ekonomi.

Intresset ökar bland institutionella investerare

Kapitalförvaltaren Aberdeen håller med och pekar på att energiomställningen, urbanisering och demografiska förändringar driver ett långsiktigt behov av nya infrastruktursatsningar. När städer växer och samhällen blir mer digitaliserade ökar kraven på transporter, energi och kommunikationsnät.

För investerare har infrastrukturen blivit allt mer attraktiv. Tillgångsslaget erbjuder ofta stabila kassaflöden, ett visst skydd mot inflation och möjligheten till långsiktig avkastning. Därför ökar intresset från pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutionella investerare.

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Tillsammans pekar utvecklingen mot en av de största investeringsvågorna i modern tid.

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