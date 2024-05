Nu börjar årets sämsta period på börsen

Tipsen om att undvika sommaren på börsen kommer varje år. “Sell in may and go away”, som de säger på engelska. Eller sälja till sillen och köpa till kräftorna. Men ska man ta dem på allvar?

Carnegie är bland de som tror på börsfall i sommar.

“Givet den starka utvecklingen under maj tror jag vi kommer få se en rekyl under inledningen av sommaren. Som aktiv investerare kan den senaste tidens styrka utnyttjas för att ta hem lite vinster och öka kassan tillfälligt. En sommarrekyl skulle sedan vara ett bra tillfälle att köpa för att ta position för en starkare avslutning på året”, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking i en börskommentar på bolagets hemsida, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Tappet var 8 procent 2022

Dagens industris Ulf Petersson varnar också för sommaren, och påpekar att OMXSPI föll 2 procent under perioden juni-augusti i fjol, och 2022 var tappet hela 8 procent.

Nätbanken Avanzas Nicklas Andersson dock gjorde en sammanställning 2021 och fann då att sommarbörsen i snitt hade gått bra de föregående åren.

Över tid finns det några trender som håller i sig även om sommarbörsen gått bra eller dåligt. Handelsvolymerna sjunker på sommaren, och därmed också volatiliteten. För den som vill ha stora svängningar så är aktier en vintersport.

Time in market bättre

För den som ändå sitter och funderar på om det är dags att sälja till sommaren skrev banken dock ett råd som gäller än:

“Även om det är säkert att fördjupa sig i gamla talesätt och titta på historiska säsongsmönster så kvarstår faktum att Time in Market allt som oftast är bättre än Market Timing”, skriver Nicklas Andersson.

