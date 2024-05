Börskrasch väntar? “Hindenburg omen” triggades förra veckan

Polestars ordförande vägrar svara på frågor

Polestar sjunker som en sten och drar med sig 100 000 svenska småsparare i fallet. Ordförande Håkan Samuelsson har gjort sig oanträffbar. Polestars aktie har totalkollapsat och handlas nu för under 1 dollar, vilket ligger under New York-börsens gräns. Som lök på laxen ligger den svenska elbilstillverkaren efter med både årsrapport och kvartalsrapport, den förstnämnda …