Nördiga "börslingot" – kan du alla?

2. FAANG

Kan sägas vara en föregångare till Magnificent 7 och är en förkortning för fem aktier som gick särskilt starkt under början av 2020-talet. Det handlar om Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google. Akronymen uppfanns av CNBCs börskommentator Jim Cramer. Från början hade begreppet bara ett “A” men sedan Apple lades till så är det dubbel-A som gäller.

3. TINA

Knappast ett begrepp som används mycket idag men som var superhett under noll-ränteåren. Termen står för “There Is No Alternative” vilket syftar på att i ett investeringsklimat där det saknas ränta så är enda sättet att få avkastning på pengarna att placera på börsen. TINA bidrog därmed enligt många expert till att driva upp världens börser ytterligare eftersom all världens kapital inte hade något alternativ. När räntan började vända upp igen kom motsatsen TARA som Dagens PS då skrev om.

4. FIRE

De goda börsåren och låga räntan fick allt fler att drömma om ett live som “FIRE”. Livsstilen handlar om att vara ekonomiskt oberoende och därmed kunna pensionera sig tidigt. Eller på engelska “Financial Independet Retire Early”. Den ekonomiska friheten som FIRE erbjuder har många varianter. Det har talats om “Knäckebröds-FIRE” då man helt enkelt drastiskt minskar sina levnadsomkostnader men i gengäld behöver skrapa ihop ett mindre kapital för att nå FIRE-drömmen. Motsatsen är “Fat-FIRE” som kräver större förmögenhet men också möjliggör en mer lyxig livsstil. Ett mellanting kan vara “Barista FIRE”. Då slutar man inte jobba helt utan tar lite små gig-jobb här och där men man har ändå lyckats bryta sig ur det ökända ekorrhjulet som många i FIRE-rörelsen strävar efter.

5. STONK

“Stonks” är som du kanske kan gissa en lek med “stock”, det engelska ordet för aktie. Begreppet används ofta i samband med aktier som rusar kraftigt eller tvärtom går häftigt ned. Termen sägs först ha dykt upp på börsforum under 2017 men kanske fick sitt riktiga genombrott när Teslagrundare Elon Musk twittrade “Gamestonk” i samband med att Gamestop-aktien var som mest hajpad under januari 2021.

6. Tenbagger

Att en aktie kan bli en så kallad “Tenbagger” är ett begrepp som den legendariska börsnestorn Peter Lynch etablerade. Epitet sätter ord på en aktie som stigit 10 gånger eller mer än sitt ursprungliga värde. Lynch använde begreppet för första gången i sin bok “One up on Wall Street” enligt Investopedia. Att hitta, och kanske framförallt ha tålamod att hålla en aktie så länge, är många investerares största dröm. Själva ordet Tenbagger kopplar till baseboll-sporten där två home-runs är lika med en Tenbagger. För Peter Lynch var konsten att hitta Tenbaggers en hörnsten i hans framgångsrika investerarkarriär.

7. Volla

Kanske inte riktigt kvalar in som “börslingo” men ett begrepp som flitigt slängs runt i börs- och finanskretsar. “Volla” är helt enkelt slang för volatilitet. En aktie med hög “volla” varierar mycket i kurs och lockar som regel fler kortsiktiga trejders eftersom det finns chans till avkastning i både upp- och nedgång. En aktie som inte rör sig mycket har med andra ord en låg “volla”.

Kunde du alla begrepp? I fall kan du stoltsera med att vara en äkta börsnörd.

