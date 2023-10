Börs & Finans

När marknaden faller - våga gå mot strömmen

Under hösten brukar aktieinvesterarna kura under en sten och hellre sälja aktier än köpa. Det är en gammal visdom som säger att man ska köpa när andra säljer, men det är en regel som är enklare att säga än att följa i praktiken. Fortsatta räntehöjningar? Just nu pekar ledarna i flocken på att räntorna återigen …