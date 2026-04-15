USA:s finansminister Scott Bessent säger att en ”liten bit ekonomisk smärta” är ett rimligt pris att betala för långsiktig global säkerhet i samband med kriget mellan USA, Israel och Iran.
USA:s finansminister: Värt lite smärta att bli av med hotet från Iran
Internationella valutafonden IMF har gått från att spå en stark världsekonomi i januari till att nu varna för en recession.
Detta på grund av kriget i Mellanöstern.
”Mindre bekymrad över kortsiktiga prognoser”
Men det är ett pris som USA tycker är värt att betala.
”Jag undrar vilken effekt det skulle ha på den globala BNP om ett kärnvapen träffade London… Jag säger att jag är mindre bekymrad över kortsiktiga prognoser än över långsiktig säkerhet”, säger USA:s finansminister Scott Bessent en intervju med BBC.
”Den största risken du kan ta är en du inte vet att du tog. Nu vet vi med säkerhet att, då iranierna sköt mot Diego Garcia (brittisk-amerikansk militärbas i indiska oceanen, reds anm.), har de interkontinentala ballistiska missiler med medeldistans som skulle kunna nå London, och vi vet att de vill ha ett kärnvapenprogram”, säger Bessent.
Han säger att USA:s och Israels anfall undanröjt risken för en iransk kärnvapenattack mot länder i väst.
Storbritannien: Hotet existerar inte
En talesperson för Storbritanniens försvarsdepartement poängterar att något sådant hot mot London från Iran inte existerade.
BBC har gått igenom saken förut, och det är tänkbart att det iranska missilprogrammet i teorin skulle kunna nå London som ligger 4 400 kilometer från Tehran.
Det skulle röra sig om ”ett litet antal konventionellt beväpnade ballistiska missiler över välförsvarat luftrum… och de är ganska oprecisa på mycket långa avstånd”, säger Sidharth Kaushal, senior fellow vid den Londonbaserade tankesmedjan Royal United Services Institute (Rusi).
Fyra recessioner sedan 1980-talet
I sin rapport om de globala ekonomiska utsikterna sa IMF att i ett värsta tänkbara scenario – där olje-, gas- och livsmedelspriserna stiger kraftigt och förblir höga i år och nästa år – skulle den globala tillväxten kunna falla under 2 procent år 2026.
”Detta skulle innebära en nära chans till en global recession, vilket bara har inträffat fyra gånger sedan 1980”, skriver IMF.