USA:s finansminister: Värt lite smärta att bli av med hotet från Iran

”Mindre bekymrad över kortsiktiga prognoser”

Men det är ett pris som USA tycker är värt att betala.

”Jag undrar vilken effekt det skulle ha på den globala BNP om ett kärnvapen träffade London… Jag säger att jag är mindre bekymrad över kortsiktiga prognoser än över långsiktig säkerhet”, säger USA:s finansminister Scott Bessent en intervju med BBC.

”Den största risken du kan ta är en du inte vet att du tog. Nu vet vi med säkerhet att, då iranierna sköt mot Diego Garcia (brittisk-amerikansk militärbas i indiska oceanen, reds anm.), har de interkontinentala ballistiska missiler med medeldistans som skulle kunna nå London, och vi vet att de vill ha ett kärnvapenprogram”, säger Bessent.

Han säger att USA:s och Israels anfall undanröjt risken för en iransk kärnvapenattack mot länder i väst.