Tysklands ekonomi vänder upp – Merz kan ha förlorat väljarna

Även Bundesbanks chef Joachim Nagel har pekat på en möjlig tillväxt på omkring 1 procent i år.

Frågan är om uppgången kommer i tid för att rädda den politiskt pressade förbundskanslern Friedrich Merz.

Bloomberg beskriver hur Merz försöker hantera en kombination av ekonomiska problem, politiskt missnöje och en splittrad regeringskoalition. Hans kristdemokratiska CDU/CSU förlorar mark till högerpopulistiska Alternativ för Tyskland, AfD, som enligt Bloomberg har gått om regeringspartierna i nationella opinionsmätningar.

Bara var tionde tysk är nöjd med Friedrich Merz som förbundskansler. Vore det val idag och opinionsundersökningarna stämmer skulle han få storstryk. En comeback från sådana nivåer är kanske inte omöjlig, men extremt svår.

Nästa allmänna val i Tyskland är först 2029, men han kan tappa förbundsdagens eller sitt partis förtroende snabbare än så.

Industrin tynger fortfarande

Någon bred ekonomisk vändning är ännu inte säkrad. Tyskland är särskilt utsatt för höga energikostnader, kinesisk konkurrens och amerikanska tullar.

Bilindustrin är en central del av problemet. Enligt officiell tysk statistik som Bloomberg hänvisar till sysselsätter sektorn omkring 690 000 personer direkt inom tillverkningen. Ytterligare hundratusentals arbetstillfällen är beroende av återförsäljare och närliggande verksamheter.

För ett land vars export motsvarar omkring 40 procent av BNP innebär ökade handelshinder och en försvagad konkurrenskraft stora risker.