Tysklands ekonomi är på väg upp ur stagnationen, men Friedrich Merz popularitet rasar. Med bara tio procent av väljarna bakom sig riskerar förbundskanslern själv att missa återhämtningen.
Tysklands ekonomi vänder upp – Merz kan ha förlorat väljarna
Tysklands ekonomin väntas växa med 1,3 procent under 2026, enligt den prognos som ekonomiministeriet presenterade i oktober. Det är mer än en fördubbling jämfört med vårens prognos på 0,6 procent från de ledande ekonomiska forskningsinstituten.
Även Bundesbanks chef Joachim Nagel har pekat på en möjlig tillväxt på omkring 1 procent i år.
Frågan är om uppgången kommer i tid för att rädda den politiskt pressade förbundskanslern Friedrich Merz.
Bloomberg beskriver hur Merz försöker hantera en kombination av ekonomiska problem, politiskt missnöje och en splittrad regeringskoalition. Hans kristdemokratiska CDU/CSU förlorar mark till högerpopulistiska Alternativ för Tyskland, AfD, som enligt Bloomberg har gått om regeringspartierna i nationella opinionsmätningar.
Bara var tionde tysk är nöjd med Friedrich Merz som förbundskansler. Vore det val idag och opinionsundersökningarna stämmer skulle han få storstryk. En comeback från sådana nivåer är kanske inte omöjlig, men extremt svår.
Nästa allmänna val i Tyskland är först 2029, men han kan tappa förbundsdagens eller sitt partis förtroende snabbare än så.
Industrin tynger fortfarande
Någon bred ekonomisk vändning är ännu inte säkrad. Tyskland är särskilt utsatt för höga energikostnader, kinesisk konkurrens och amerikanska tullar.
Bilindustrin är en central del av problemet. Enligt officiell tysk statistik som Bloomberg hänvisar till sysselsätter sektorn omkring 690 000 personer direkt inom tillverkningen. Ytterligare hundratusentals arbetstillfällen är beroende av återförsäljare och närliggande verksamheter.
För ett land vars export motsvarar omkring 40 procent av BNP innebär ökade handelshinder och en försvagad konkurrenskraft stora risker.
Merz erkänner misslyckandet
Det politiska problemet är att många väljare ännu inte ser någon förbättring i sin vardag.
”Vi har, och jag inkluderar definitivt mig själv, under de senaste månaderna uppenbart misslyckats med att koppla förbundsregeringens reformarbete till en positiv framtidsbild för stora delar av befolkningen”, säger förbundskansler Friedrich Merz på en filmad presskonferens.
Företagen rapporterar också om vissa förbättringar. Byggbolaget Habau Deutschland har ökat sina order med 15 procent jämfört med 2025.
”Hittills har 2026 överträffat våra förväntningar”, säger bolagets vd Hauke Lattmann till Bloomberg.
Men än är byggchefen inte redo att jubla.
”För oss handlar det inte om politiska tendenser. Det handlar om stabilitet”, säger Hauke Lattmann till Bloomberg.
Det sammanfattar också Merz dilemma. Det krävs mer än förbättrade prognoser för att återvinna väljarnas förtroende. Men det är ändå att ekonomin vänder upp som är hans politiska hopp.
”Om människor märker att mer av den tillväxt vi nu ser når dem, kommer stödet för extremistiska partier att minska i viss utsträckning”, säger Ulrich Reuter, ordförande för Tysklands sparbanksförening DSGV enligt Reuters.
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