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Goda nyheter: Vi gick bara back 23 miljarder i september

Mindre underskott för statens betalningar än prognosen. Arkivbild.
Mindre underskott för statens betalningar än prognosen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Statens underskott var mindre än väntat i september och landade på 23 miljarder, enligt nya siffror från Riksgälden.

Det primära saldot, alltså nettot av statens primära utgifter och inkomster, blev 12,7 miljarder högre än prognosen.

”Skatteinkomsterna var cirka 5 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna var dessutom lägre för flera myndigheter”, skriver Riksgälden.

Statsskulden uppgick i slutet av september till 1 279 miljarder kronor.

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