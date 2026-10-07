Statens underskott var mindre än väntat i september och landade på 23 miljarder, enligt nya siffror från Riksgälden.
Goda nyheter: Vi gick bara back 23 miljarder i september
Det primära saldot, alltså nettot av statens primära utgifter och inkomster, blev 12,7 miljarder högre än prognosen.
”Skatteinkomsterna var cirka 5 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna var dessutom lägre för flera myndigheter”, skriver Riksgälden.
Statsskulden uppgick i slutet av september till 1 279 miljarder kronor.