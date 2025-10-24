”Fake Reagan” får Trump att avbryta handelssamtal med Kanada

Sedan Donald Trump tillträdde som USA:s president i början av året har relationerna med grannlandet Kanada havererat. Tullar och Trumps hot att göra Kanada till USA:s 51:a delstat har fått många kanadensare att bojkotta amerikanska varor och vägrar att resa till USA.

De senaste veckorna har Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney försökt att reparera relationerna och förhandla ett nytt handelsavtal länderna emellan.

De ansträngningarna ser nu ut att ha varit förgäves. En reklamfilm som lagts ut på X av provinsen Ontarios premiärminister Doug Ford och marknadsförs i USA fick Trump att gå i taket.

I en reklamfilm hörs den tidigare amerikanska presidenten och skådespelaren Ronald Reagan säga att “höga tullar leder till handelshinder, kollapsade marknader och förlorade jobb.”

Reklamen har sänts i Washington D.C. och under Toronto Blue Jays baseballmatcher och på X skriver Ontarios premiärminister Doug Ford att:

“Vi använder varenda verktyg vi har mot amerikanska tullavgifter mot Kanada”, med en hänvisning till reklamfilmen.

Men nu rasar Trump mot reklamfilmen.

Reagan foundation fördömer reklamen

På Truth Social skriver Trump i versaler att reklamen är “falsk” och anklagade Kanada för att försöka påverka beslut i amerikanska domstolar.

Samtidigt fördömer The Ronald Reagan Foundation and Institute den kanadensiska reklamen och menar att den förvanskar Reagans ursprungliga budskap från 1987. På X hänvisar stiftelsen till det ursprungliga talet med den forne presidenten.