”Fake Reagan” får Trump att avbryta handelssamtal med Kanada

Trump och Ronald Reagan tavla
Donald Trump framför en tavla av den tidigare presidenten Ronald Reagan. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Donald Trump har avbrutit alla handelssamtal med Kanada efter att den kanadensiska provinsen Ontario publicerat en reklamfilm som använder Ronald Reagans röst för att kritisera Trumps tullpolitik.

Sedan Donald Trump tillträdde som USA:s president i början av året har relationerna med grannlandet Kanada havererat. Tullar och Trumps hot att göra Kanada till USA:s 51:a delstat har fått många kanadensare att bojkotta amerikanska varor och vägrar att resa till USA.

De senaste veckorna har Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney försökt att reparera relationerna och förhandla ett nytt handelsavtal länderna emellan.

De ansträngningarna ser nu ut att ha varit förgäves. En reklamfilm som lagts ut på X av provinsen Ontarios premiärminister Doug Ford och marknadsförs i USA fick Trump att gå i taket.

I en reklamfilm hörs den tidigare amerikanska presidenten och skådespelaren Ronald Reagan säga att “höga tullar leder till handelshinder, kollapsade marknader och förlorade jobb.”

Reklamen har sänts i Washington D.C. och under Toronto Blue Jays baseballmatcher och på X skriver Ontarios premiärminister Doug Ford att:

“Vi använder varenda verktyg vi har mot amerikanska tullavgifter mot Kanada”, med en hänvisning till reklamfilmen.

Men nu rasar Trump mot reklamfilmen.

Reagan foundation fördömer reklamen

Truth Social skriver Trump i versaler att reklamen är “falsk” och anklagade Kanada för att försöka påverka beslut i amerikanska domstolar.

Samtidigt fördömer The Ronald Reagan Foundation and Institute den kanadensiska reklamen och menar att den förvanskar Reagans ursprungliga budskap från 1987. På X hänvisar stiftelsen till det ursprungliga talet med den forne presidenten.

Den kanadensiska politikern från Ontario, Doug Ford, försvarar reklamen. (Foto: Justin Tang/AP/TT)
Men Doug Ford, premiärminister i Ontario, menar dock att de inte gjort något fel eftersom talet är offentligt. Istället planerar delstaten i Kanada att använda 75 miljoner dollar för att marknadsföra reklamen.

Samtidigt är det inte första gången Reagans tal om tullar använts för att kritisera Trump administrationen.

Kinas ambassad i Washington publicerade i april en video där samma tal används. Där säger Reagan att:

“När någon säger, låt oss införa tullar på utländska varor, verkar det som om de gör något patriotiskt. Att de skyddar amerikanska produkter och jobb. Och ibland fungerar det, men bara för en kort tid.”

Förutom att reklamfilmen förväntas sändas i Washington D.C och i baseballmatcher, ska den även visas på kanaler som Fox News, Fox Sports, NBC, CBS, CNBC, ESPN och ABC, enligt CBC.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

